小牛推出了动力很狂暴的「NIU PROJECT X」概念电动车

大部分人对小牛（NIU）电动车产品的印象，都还停留在动力并不太足够的小车的感觉，没想到这次他们直接在今年的米兰车展上，端出了一个动力与续航都超越目前台湾正红的 Gogoro 表现的概念车，而且还是笔者期待已久的大型轻骑的外在款式。这部名为「NIU PROJECT X」的概念电动车，动力方面据称极速将可来到 120KPH，续航更是可达 160KM -- 当然，一般而言小牛的测试环境都是较轻的人以低速巡航来测试的，所以这数据显然还是需要打个折扣。
根据小老婆汽机车信息网这次远赴米兰车展所带来的讯息（详细的车身介绍可以参考该网站的报道），这款车型大致上就如同许多大型轻骑一样，拥有着较大较舒适的椅垫，并具备大型的风镜，拥有 Keyless 系统与触控屏幕规格的仪表板 -- 除了基本信息如时速、电量、天气外，还可以看到一个收讯的标示，貌似可能像特斯拉那样支持移动网络连线，还有个副屏幕可以显示额外信息。至于灯系的部分更是不意外地采用了较为省电的 LED。
细节部分，可以看到采用双后避震与大块摇臂的一旁，有着皮带传动的配置（这部分有点像 YAMAHA TMAX，好帅啊），后照镜还可以看到可能将具备盲点侦测的功能。整体而言，这车的细节虽然感觉还不如日系或欧洲大羊那样的精致（像椅垫就觉得有点丑），但不得不说，这样规格的产品真的会是可以吸引笔者的产品。只是总觉得这 160KM 的续航还是让人有些担心，总觉得车身龙骨包括车厢应该是可以有许多空间放电池的，不知道日后会不会调整或甚至有机会扩展更大的电池呢？真的有点令人期待啊！