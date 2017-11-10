NASA 坚定 2019 年发射 SLS 火箭的决心

NASA 的官方重型火箭 SLS 的首飞早前已经延期了一前，由 2018 年底向后滑了到了 2019 年，而如今更有消息说 SLS 连 2019 年的期限恐怕都不保了，要再次拖后到 2020 年中。对此 NASA 表示已经做好相应的策略，「保护」最晚 2019 年 12 月的发射期限。
虽然说 SLS（Space Launch System，太空发射系统）依然是目前载重最高的火箭，可以将 70 吨的载荷送入低地轨道，未来更将推出 130 吨载重的版本，然而整体开销光是研发就预计投入高达 180 亿美元，这还不算制造费用。
相比之下，在完全不回收的前提下，Falcon Heavy 最高可以有 63 吨入低地轨的能力，已经逼近第一代 SLS 的酬重，而且开发中的 BFR（如果顺利的话，SpaceX 嘛...）更是宣称可以送 150 吨入轨，比 2030 年都不见得能首飞 SLS Block 2 更多。再者，SLS 完全没有回收利用的部件，每次发射都是 5 亿美金烧上太空，为此不少商用火箭的拥护者都认为 NASA 应该停止 SLS 的开发，将一年 17 亿美元的经费移到更有用的方向，支持商用太空公司，或是开发新的探测器。
NASA 这里是不为所动，继续维持着 SLS 的开发（毕竟有许多政治考量在），只是在后年 12 月的首飞之后，第二次任务预计要拖到 2023 年，之后维持大约一年发射一次的规模，火星任务则是被排到了 2033 年去。虽然说好像是比较实在，但 SpaceX 可是 2024 年就要送人上火星的啊！