Apple Clips 加入身历其境的 360 度自拍功能

与许久以前 Mac 的 Photo Booth app 的去背背景功能类似，但通过 iPhone X 则是更能切割背景与人物，实现 360 度环景的身历其境拍摄效果，Clips 还懂得依据场景对人像加上有趣的滤镜效果。最酷的是，Clips 2.0 也内建了星际大战可以看到的「千年鹰号」与「至高无上号」场景，让你通过自拍情境把自己置身其中。



自然，因应 iPhone X 的推出，Clips 也改进了使用的界面。除此之外，使用者还可以利用 iCloud 云端存储空间来在各设备之间存取 Clips 所录制的视频并且进行编辑。录制功能方面则是可以通过将录影按钮上滑来持续录影（就不用一直按着）与共 21 种新的免版税音轨，还能在应用程序捷径上直接以 3D Touch 开始制作新的视频。



整体而言，这个原本功能还不算太强大的小 app，也因为 iPhone X 的加持变得厉害有趣很多，加上又是免费提供的，想试试的朋友就别迟疑了，直接通过底下引用来源的下载链接安装来玩玩吧。