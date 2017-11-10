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Image credit: Engadget
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Apple Clips 加入身历其境的 360 度自拍功能

置身 Star Wars 场景，让朋友羡慕一下（你有 iPhone X）吧。

Ross Wang
4 小时前
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Engadget
能够快速将语音转变成字幕的 Apple Clips，在其最新的版本上，加入通过 iPhone X 独特自拍镜头才能达成的各种劝败手机的新功能。在 2.0 版的 Clips 录影软件中，除了原本的即时字幕与滤镜功能外，还新增了可以将视频与照片变成奇异油画风格的艺术效果、米奇与米妮的海报还有 Star Wars 的角色如：黑武士与 R2-D2 等的动画贴图，而其中最有意思的新功能，就是用上 TrueDepth 相机的「自拍情境」功能。

与许久以前 Mac 的 Photo Booth app 的去背背景功能类似，但通过 iPhone X 则是更能切割背景与人物，实现 360 度环景的身历其境拍摄效果，Clips 还懂得依据场景对人像加上有趣的滤镜效果。最酷的是，Clips 2.0 也内建了星际大战可以看到的「千年鹰号」与「至高无上号」场景，让你通过自拍情境把自己置身其中。

自然，因应 iPhone X 的推出，Clips 也改进了使用的界面。除此之外，使用者还可以利用 iCloud 云端存储空间来在各设备之间存取 Clips 所录制的视频并且进行编辑。录制功能方面则是可以通过将录影按钮上滑来持续录影（就不用一直按着）与共 21 种新的免版税音轨，还能在应用程序捷径上直接以 3D Touch 开始制作新的视频。

整体而言，这个原本功能还不算太强大的小 app，也因为 iPhone X 的加持变得厉害有趣很多，加上又是免费提供的，想试试的朋友就别迟疑了，直接通过底下引用来源的下载链接安装来玩玩吧。

经由: Engadget
来源: Apple, App Store
标签: app, apple, appleclips, clips, editing, gear, hands-on, ios, ios11, mobile, video
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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