Windows 10 秋季创作者更新上线快一个月了，你更新了没？

微软的秋季创作者更新（Windows Creators Update）于 10 月 17 日上线，不过不知道是不是大家对于按「更新」的热情不高（？），日前额外举办了一场记者会，分享秋季创作者更新新增的功能。新功能大多都是小更新，而且分散在操作系统各处，取决于你的电脑配备，有些可能连碰到都没机会碰到呢。
混合实境 - 虽然微软投注了大量心力在 Hololens 和混合现实等头戴设备上，但就算是一般的笔记本、平板，他们也希望带来类似苹果 ARKit 的纯相机 AR 效果。目前自然支持的软件/游戏还不多见，于是微软自己增加了一个「混合实境查看器」的程序，让你可以通过设备的相机，在真实世界中看你在画笔 3D 里的创作。只是要有后镜头的 Windows 设备（*咳*Surface Pro*咳*）会比较方便使用，只有前镜头的笔记本就不像平板方便了。
Fluent Design 界面设计 - 说是新的界面设计，其实 Fluent Design 非常低调，只是稍微为视窗、开始功能表、通知栏等，增添了一点毛玻璃的效果。说是类似 Windows 7，其实效果要不明显得多，不说可能都不会注意到有改。Fall Creators 还加入了视差与动画效果，但因为要软件支持，所以平常要碰到并不容易，暂时只有少数微软自己的 App 里可以发现踪迹。未来第一方软件应该是会愈来愈普遍，至于第三方就要看厂商们的兴趣如何了。
OneDrive 随选文件 - 简单的说，就是 OneDrive 和本地端同步的方式从原本必需要云端本地各一份，变成了有另一种选择。现在预设状态是文件都只在云端，每次要存取都要重新下载一次，使用完毕后会重新上传并删除本机文件。但你也可以对特定文件或文件夹按右键选「本机可用」，这样它就会在本地磁盘上也留一份，变成和以前一样了。这对电脑空间不足的人来说应该会是个挺方便的功能，也不用担心离线了就无法存取云端的文件。
更多笔控功能 - 对于有手写笔的用户，新的更新加入了「寻找我的笔」的功能，可以由 Bing Maps 的服务看到你最后一次使用笔的位置，让你对可能遗忘的地点有个大略的概念。PowerPoint 的用户现在也可以把笔拿来当简报器使用，用它来换下页或退回。
My People 联系人 - 这是一个在出现在工具列里的一个新按键，可以让你以联系人做为分类依据，看到与他相关的信件、联络方式、打 Skype 电话等。你也可以将最多三个联系人钉选到快捷栏上。除了容易联系外，如果他们有说话或甚至发布情符号，都会从头像上方直接弹出通知呢。当然，暂时支持的服务只有微软自家的，但想必各家通讯软件都会有兴趣加入才是。
Story Remix - 虽然不知道有多少人这么爱把照片集合成视频（如果大家都在做，应该很多吧？），反正现在 Windows 也做得到了。Story Remix 在相片 App 里直接增加了把照片组合成视频的功能，为其加入特效、文字和音乐。
安全性 - 虽然不像其他功能能见度那么高，安全性却是微软非常重视的一环，特别是在之前的 WannaCry 勤索软件之后。微软继续建议大家使用整并了防火墙的 Windows Defender，并且记得要常更新来保证系统没有漏洞喔。
其他小更新 - 此外，秋季更新还有太多的小功能了，例如 Windows Update 现在不会占去所有的频宽，而是会把自己的优先性降到最底，将网络让给其他软件先用；有电池的设备现在点电源的符号可以用拉杆来决要更省电还是更强的性能；计算机多了汇率换算；iOS 和 Android 也能使用 Continuum Mode 与电脑进行手机整合；Xbox Mixer 直播支持；网站钉选到任务栏；甚至如果你有 Tobii 眼球追踪的话，现在 Windows 10 也直接支持眼球操作了呢。
讲了这么多，各位到底按下更新了没啊？别再等了，亲自试试 Build 1709 到底有什么不同吧！（其实，好像差不多...？）