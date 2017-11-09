Uber 与 NASA 合作的飞行车，将在 2020 年前飞越你我天空

就官方的演示视频看来，未来 UberAIR 的运营方式有点类似目前的航空运输，只是将停机坪设置在了城市的高楼等位置。预约服务了之后，基本上就是在时间内赶到标示着 Uber Skyport 的大楼楼顶，接着在通关口扫描手机即可到屋顶登机。据称，搭乘飞行车将可在高峰时段于 30 分钟内完成原本要 1.5 小时的旅程（举的例子是从洛杉矶的 LAX 机场到 Staples Center 体育馆）。



根据该公司在最近举办的 Web Summit 的演讲内容，Uber 已经与 NASA 签订了低空飞行计程车队交通管理的空间协议，并订下了首航预计的时间表。除此之外，Uber 还宣布了将洛杉矶也加入试验城市的行列，加上原本的 Dallas-Fort Worth 与迪拜将会是第三个参与计划的城市。看来，在 NASA 的合作之下，要看到 UberAIR 出现在你我天空之上的那天，似乎真的会就如同视频片尾所提到的一样「closer than you think」呢。



