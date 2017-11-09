SpaceX 测试新引擎时发生爆炸，正在厘清原因

SpaceX 稍早于 11 月 4 日在自家的德州测试场进行新版 Merlin 引擎的质量测试时，发生了爆炸事件。初步了解爆炸并非在点火时发生，而是在一个名为「LOX drop」的引擎测试程序进行时产生的 -- 这个程序主要是将液态氧灌入引擎内，寻找潜在的裂缝与破口。爆炸导致引擎所在的测试舱损毁，大约要 2~4 个礼拜修复，并波及到了隔壁的测试舱，也要花数天来维修。
虽然说 SpaceX 将未来赌在了 Raptor 引擎上，但对于 Merlin 引擎的升级也一直没有停止。靠着一点一点的小改进与超冷燃料的使用，目前搭载 9 个 Merlin 1D 引擎的 Falcon 9 FT 就比前代增加了 30% 的推力之多。SpaceX 再继续向上升级的版本称为 Falcon 9 Block 5，据称将「更进一步改进性能」，而这次爆炸的就是为 Block 5 准备的「威力加强版」Merlin 1D。由于 SpaceX 在调查 Block 5 引擎事故原因的期间，旧有的 Block 4 引擎并不受影响，所以 SpaceX 现有的火箭与生产中的火箭都可以继续使用 Block 4 引擎继续发射。
当然，比较大的问题是究竟这是个完全与硬件无关的意外、是 Block 5 独有的问题、还是 Merlin 1D 引擎共有的问题？如果是前两者的话，SpaceX 应该都可以安全下庄，只是 Falcon 9 Block 5 的首飞势必要延后；但如果是最后者的话那恐怕就是要全面整修所有引擎的最坏状况了。
SpaceX 的下一个任务是预计在美东时间 11 月 15 日晚上发射的神祕卫星「Zuma」，据猜测间谍卫星的可能性较大。