SpaceX 测试新引擎时发生爆炸，正在厘清原因

NASA 投入 6,700 万美元开发下一代的电力推进系统

电力推进系统（以电力而非化学能做为火箭推进方式的引擎）虽然已经有五十多年的研究历史，目前也颇广泛地应用在地球卫星轨道修正上，但做为太阳系间长距离移动的手段，依然还是略有不及，一直到 2007 年发射...