Intel 挖角 AMD 显卡部门老大来做高阶显示芯片

就在四天前，Intel 才刚宣布将在第八代 Core i 处理器内集成 AMD Radeon 显示芯片，让人一度以为 Intel 和 AMD 至少一段时间内将进入相对缓合的合作时代，没想到错觉果然是错觉，今天一瞬间又来了个大逆转。Intel 稍早宣布了已挖角 AMD Radeon 部门的资深副总兼首席架构师 Raja Koduri，他将带领 Intel 新建立的核心与视觉运算事业群（Core and Visual Computing Group，这里不太确定 Core 是指核心还是 Core 处理器），并着眼于打造「高阶的独立显示晶片」，一个 Intel 从未涉足的领域。
这不仅将 Intel 放在了与 AMD 竞争的位置，让先前的合作变成像是短时间内的权宜措施，而且同时也将 Intel 放在了与 NVIDIA 竞争的位置。对 Intel 来说，不仅是游戏市场，近来许多新兴的显卡应用，像是机器学习、挖矿、媒体与影像处理加速等，都是高度平行化的显示芯片一展手脚的地方。除了避免集成晶片受制于人之外，Intel 加大投入这产业应该也有看到游戏之外的前景才是。
Raja Koduri 在 2013 年重新加入 AMD，颇受好评的 Polaris GPU RX480 便在他的领导下完成。虽然说近几年在高阶显卡的态势 Radeon 一直是被 GeForce 压着打，但在最近的 Vega 多少夺回了一些失地。以 AMD 有限的资源能同时在 CPU 和 GPU 两面战线都取回一定的竞争力，不得不说 Koduri 确实有两把刷子。如今换到了资源充足，但基本上从零开始的 Intel 生活，Koduri 能带来什么样的惊喜呢？等他 12 月正式就任后或许就能看到更多端倪了。