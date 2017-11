之前在 Play 商店中不慎流出的 Files Go 离线文件传输应用,今天终于被官方正式 公开 了。早些时候,负责 Google「Next Billion Users」(下十亿个用户)团队的副总裁 Caesar Sengupta 在 Twitter 上公布了这款软件开放 beta 测试的消息。原来 Files Go 是 Android Go 计划的一部分,目标就是那些网络资源不丰富的入门级使用者。至于功能的部分,还是跟上次说的一样。你可以在不连网的情况下跟身边的好友共享文件,除此之外还能清理设备内部的垃圾数据、应用闪存等来节省空间。不过 Google 现在依旧没有说明 Files Go 是基于何种无线技术来运作,之前有截图显示可能是蓝牙,但还是希望能听到官方的解释啊。