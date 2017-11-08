Vespa Elettrica 电动车将有油电混合版本，更多规格细节揭露



性能部分 Vespa Elettrica 大致上仅有 50cc 速可达的动力表现，搭载的电动马达出力最高可达 4kW（持续为 2kW）。车上所搭载的锂电池可以直接使用车厢内的充电线连接一般的插座充电，完整充电一次约需 4 小时的时间。



根据 The Verge 所得到的官方信息，Vespa 宣称 Elettrica 的电池寿命应能使用约 10 年（50,000 至 70,000km）左右，不过电池的循环寿命大约在 1,000 次之后将会降至最高约 80% 左右的电量。这会是需要考量的一点，毕竟他们并未提及是否会有保修更换的服务啊（所以像 Gogoro 那样把电池寿命交给厂商负责的模式还是不错的啊）。





Vespa Elettrica 的龙头上搭载的一片 4.3 寸的 TFT 屏幕，除了一些基本的行车信息外，它可支持连接骑士手机显示通知与来电等资料，并可通过具备蓝牙麦克风与耳机的专属安全帽来启动语音助理或者是控制 / 播放音乐等，也支持在 app 中诊断车况以及定位车辆位置等功能。



必须说，这台电动版 Vespa 虽然动力方面不太吸引笔者，但无论外型与功能特色感觉都是十分有意思的产品，应该会是个 Vespa 迷会想要收藏的车吧？可惜的是，在这次的展会上官方还尚未公布详细的售价，只希望不要太高贵了啊（我会不会想太多）。







图、Vespa Elettrica X