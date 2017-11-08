松下的 Lumix G9 重新将重心放回拍照上

已经主打 4K 录影与其衍生功能许久的 Panasonic，这次 G9 虽然也是能进行 4K/60p 录影，但在功能的描述上却是回到了较以相机为主轴的功能，尽力发挥其无低通滤镜的 20.3MP 感光器的潜力。这当中最主要的是自动对焦速度再强化，最快在特定情况下可以于 0.04 秒内完成对焦，并且有更稳定的追焦能力；再加上它可以以 60fps 拍摄全尺寸的 20.3MP 相片（AF-S、电子快门），即使是 AF-C 也有 20fps 的表现，AF-S 的机械快门则是 12fps，直到 50 张的缓冲拍满为止。如果想拍超过这小小的缓冲的话，之前的 6K/4K 模式也还在。



至于 80MP 的拍照模式，则是感光器会快速移动位置，让相机可以连拍八张有着微小不同的相片，再将它们组合成一张 10,368 x 7,776 分辨率的照片。自然，这种组合式的照片较适合风景或静物，移动的物体就有糊掉的风险啰。



其他功能包括五轴防抖、1/8,000 秒机械快门、1/32,000 秒电子快门、和 200-25,600 的 ISO（可向下扩展到 ISO 100）。翻转式的屏幕是 3 吋 1,040K dot 的面板、EVF 则是一片新的 3,680K dot OLED 面板，提供 0.83x 的放大倍率与 120Hz 的更新频率。和 G8 相比，G9 的外型似乎更加「锐利」一些，除了增加了机顶信息窗之外，在厚度上略有削薄，但镁合金机身依然防尘、防泼水。



G9 的单机身定价是出乎意外「合理」的 US$1,700 美元，预计 2018 年一月上市。同时推出的还有 200mm Elmarit f/2.8 Power OIS 镜头（400mm 等效），有趣的是它还同捆了 1.4x 的增距镜，定价 US$3,000。