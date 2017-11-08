LG V30+ 评测：叫人又爱又恨

很想很想用「年度最佳」来形容 LG V30+（也就是 128GB 存储空间版本）这一台姗姗来迟的手机，可惜它就真的差那么的一点。还记得在发布会上，LG 请来各电影大咖来介绍 V30+ 的新录影功能；在等候两个月后的动手玩，更是印象深刻。可是在相处下来之后，就会发现 V30+ 的众多升级是用了个相当明显的代价来换取，直叫小编不吐不快。
外观设计
相较于前代笨重的外观设计，V30+ 这次可谓脱胎换骨。用上更主流的玻璃背盖和金属中框，重量更由 V20 的 174g 大幅减至 158g，在 6 寸手机之中是数一数二的轻巧。V30+ 沿用了圆浑但线条更干净、俐落的机身，继续通过军用 MIL-STD 810G 摔落测试，以及 IP68 抗水防尘的认证，所以各位朋友都能安心使用 V30+，而不需要过份担心手机一下子就摔坏。
一如同辈型号，V30+ 的亮面中框四边都放有按键和 I/O，左方的音量键、右方的混合式 Nano SIM / microSD 卡槽；3.5mm 耳机孔和 USB Type-C 插口分别放在机顶和机底，而且两边各有一个收音麦克风，换 SIM 卡时可别插错洞啊。
V30+ 用的是 18:9 全面屏的设计，正面更是没有印上摆放任何多余图标，在压缩边框至极限之下，所以乍看过去整部手机就是一片只有超细边框的一片屏幕。当然这并非达至小米 MIX 2 的那三边「无边框」，但都已经相当不错。翻到机背，就会看到 LG 近年手机设计的大方向：稍稍凸出来的双摄头相机、兼任电源键的指纹辨识器以及跟据地区版本的不同而有可以出现差异的 B&O 和 LG 图标，几个部分就由上至下，好好的放在手机的中轴线上。拿在手上时，V30+ 圆圆的角就抵在掌心，食指也刚好落在指纹辨识上，也不会生怕会摸到镜头而弄脏，非常舒服的手感。
屏幕
即使 V30+ 的手感有多好，但拿在手上使用时的第一道关卡 -- 屏幕，就已经把比天高的第一印象大打折扣，甚至叫小编有点不满呢。
规格上，V30+ 用上一片 6 吋的 QHD+（1,440 x 2,880）OLED FullVision 屏幕，并在推出之前就已经获得 YouTube 和 Netflix 等视频平台的 HDR 播放认证，加上珠玉之前，心想着 V30+ 会有着媲美 G6 那片 5.7 吋 QHD+ FullVision IPS Quantum 屏幕的质素吧。结果就是看到了一片成色有如早年 AMOLED 面板般的屏幕，过高对比、过浓调色，偏灰暗的白平衡，还有就是侧望过去会变偏蓝调的死症。这些种种都与近乎完美的 G6 屏幕大相迳庭，叫人不禁怀疑 LG 在面板上的能力。
幸好的是，LG 为这片自家生产的 OLED FullVision 屏幕加入了众多自定义选项，包括是屏幕分辨率、屏幕颜色，以及为 Google DayDream 而来「查看 VR 内容」，用于播放 VR 内容时「降低模糊度」或者「降低闪烁」。在一番调整之后，小编都还是没有觉得成色有改善，心中就只能感叹一声：「用起来是很顺手，但看着就有点别扭...」
音质
V30+ 沿用 G6 的 ESS9218+ Quad DAC 芯片，继续能带来媲美专业级音乐播放器的解码能力。这次 LG 更在软件上加入数码滤波和声音预设选项到 Hi-Fi 模式，给予使用者更大的自由度来调出适合自己口味的音色。
虽说两者都使用同样的硬件，但不同的软件设定也会对音色带来影响。在使用同一对耳机来聆听同一歌曲的情况下，交叉对比 V30+ 和 G6 的表现，在预设设定的 V30+（标准声音预设、数字滤波器：Short）有着比较好的立体感，更丰富、具力量感的气氛，乐器的包围感也相当不错。当然最重要的还是受惠于 Quad DAC 的解码能力，带来足够干净、宁静的背景。
只是以上的感觉都是小编在用自己的 Polaris 圈铁耳机试听而得出的，要是换回随盒附送的 B&O Play 调音耳机来听... 评价可是会崩盘啊。音乐松散、人声远离，感觉比之前的附送的耳机要差一点。幸好的是现在愈来愈多耳机厂商都有推出为智能手机而调音的产品，大家不妨去试试看。再不然就善用 V30+ 支持 aptX HD 高分辨率蓝牙传输格式的优势，买个好点的蓝牙耳机也可以啊。
拍照 / 摄录
好了，其实 V30+ 最主打的卖点应该是其强大的录影能力才对。规格上，V30+ 用上 16MP f/1.6 镜头 + 13MP f/1.9 超广角镜头组成的双相机。主相机最外层的一颗镜片更是用了透光度更佳的玻璃镜片，配合 f/1.6 特大光圈，理论上能弥补因为用了像素尺寸只有 1μm 的感光元件的不足。实际使用时，V30+ 在低光环境下的确胜任有余，拍摄时的对焦速度爽快、色调准确，高对比时的光源位置也没有过曝，加上 OIS 的辅助，拍出相片都具有一定水准。而用上三星感光元件的 120 度超广角相机则是支持 EIS，像素尺寸同样只有 1μm，虽然成色稍比标准相机差一点点，在边缘位置会有一点点油画化，但整体而言仍是水准之作。
落到录影的部分，V30+ 真是一部非常好玩的机器，除了手动模式有新增收音来源的选项外，还有就是方便专业人士作后制之用的 LG-Cine Log 格式存储、让门外汉也能拍出具电影感的 Cine Video 模式，以及定点缩放 Point Zoom 功能。但要注意的是以上三个新功能都仅限在标准镜头使用，并不能用超广角镜啊。
因为小编也没有相关的专业知识，所以也只能略述以 Log 风格拍摄的好处，就是它会录下较偏平、钝化的画面，让后制师可以有着更大的弹性去调整画面的色彩、锐利度等，有兴趣的朋友可以另文参考。
而 Cine Video 模式则让大家都能享受化身大师级摄影师的简易工具，简单来说就像是套用了相片滤镜的录影工具，我们可以调整视频的色彩、风格，而且再可以微调滤镜的强度，再配合电影般的定点缩放，要自家拍摄大片也不是问题。
软件
V30+ 预载的是定制化的 Android Nougat，预设的主页是没有应用抽屉的风格，但有需要的话还是可以选回其他显示方式。大致上的功能就跟之前的 G6 相若，有个能按使用者需要而显示信息的 Smart Bulletin，主页面往下拉就是应用程序搜索的页面，可以进行 app 里的资料深度搜索。
在预览文章里有谈过的 floating bar，其实还真的没有很大的用途，要不是要试用的话，我也不会启用这功能。Floating bar 是为了弥补拿走了第二屏幕而来的功能，所以其用途同样是摆放 app 和联系人的快捷键、音乐播放器，以及比较有用的截图工具。截图工具有四个，除了截取整版屏幕后编辑、长屏幕截取以及区域撷图外，还有个新的 GIF 撷图。这取材自对手产品上有的功能，其实也不错，尤其是想要给对方展示一些操作时的步骤，就能应用。不过整体而言，第二屏幕在评测前代机器的时候，也没有觉得很好用就是了，现在改成可选用的功能，反倒更好。
硬件性能 / 续航力
说起来有点意思的是，LG 的上一台旗舰机 G6 还是停留在高通 Snapdragon 821 的等级，要到这台下半年才推出的 V30 才应用到 S835。配合 4GB RAM，V30+ 在硬件性能上也不亚于其他对手。其 3,300mAh 电池的续航力也在 PC Mark 的测试中，以 80% 电量运行了 9 个半小时以上，是台相对称职的旗舰手机。对了，V30+ 还支持 QC3.0 和 Qi 无线充电，能按需要采用不同的充电方式。嗯，小编现在都用无线充电了。
|LG V30+ (S835)
|Xperia XZ1
(S835)
|Galaxy Note 8
(S835)
|LG G6 (S821)
|CF-Bench (overall)
|64,580
|67,346
|66,658
|28,274
|3DMark Sling Shot Extreme
|2,885
|3,450
|3,646
|2,425
|Vellamo (Chrome)
|4,659
|7,127
|6,654
|4,142
|PC Mark（电池使用寿命）
|9 小时 36 分
|6 小时 43 分
|9 小时 42 分
|6 小时 49 分
竞争对手推出在百花齐放的下半年，V30+ 的竞争对手不但多、而且各自身怀绝技。在相近定价的水平，Sony Xperia XZ1 与 V30+ 都以其拍摄能力为主要卖点，可是两台手机其实都有明显的分别，前者以拍摄静态相片和超慢动作片为武器，但后者则是搭载着全面、专业的拍摄工具而来，就看大家是有着什么用途才能决定哪台较适合。
而当与同乡的三星 Galaxy Note 8 相比，V30+ 的屏幕表现立马被比下去，尤其是两者都有相近的硬件规格，差的就是价格和主观的外型设计，还有就是你比较需要 V30+ 的超广角还是 Note 8 的 2 倍缩放了。
最后也拿 G6 出来比一下吧。说实话，两者各有千秋，而且就像文章开首所说的，V30+ 是台以屏幕为代价而升级的 G6。要是你对于屏幕成色的表现没有太大执着，那当然是买较新的 V30+ 了。
总结
要总结 LG V30+ 的表现，应该能用到「既爱又狠」来形容吧。V30+ 在经过两代的摸索后，外形设计由独具一格变成更为人接受，但硬件配置依旧强劲，配合市场上无人能及的拍摄能力，正好迎合到视频内容当道的潮流。可惜的就是其屏幕实在叫小编恨不得除之而后快，即使是有着很对口味的高音质播放能力也好，差劲的显示效果也使得 V30+ 未能在娱乐用途上叫人满意，甚至有着影响拍摄、录影时画面质素的隐忧（难怪会有 Log 风格？）。