「夸克融合」可以产生核融合十倍的能量

「核融合」是将两个不同原子的原子核撞在一起，在转变成另一个元素的过程中产生能量。目前世界上有不少机构都投入了对核融合能源的研发，但即使经过了这么久的时间，我们依然持续停留在「五十年后」的状态。虽说实践受挫，但这并不阻止理论物理学家们往更长远的方向幻想 -- 据以色列特拉维夫大学与芝加哥大学的共同研究，下一步或许可以往「夸克融合」的方向前进，产生核融合十倍以上的能量。



在标准模型中，所有的物质都是由夸克所组成，例如质子是两个上夸克和一个下夸克，而中子则是由一个上夸克和两个下夸克。除了上、下夸克之外，夸克家族还有更「重」（高能量）的魅夸克、奇夸克、底夸克和顶夸克四种，全部的夸克都曾在高能粒子碰撞实验中现出踪迹。



科学家这次的发现，是在碰撞中找到了一种特别的反应 -- 两个 Λc 重子（由上、下、魅夸克组成的粒子）对撞后，产生出一个 Ξcc 粒子（魅＋魅＋上）和一个中子（上＋下＋下），并产生 12MeV 的能量。这种对撞后重新组合并释出能量的反应与核融合相当具有类比性，但完全在更微小的尺度下进行。



有了这个反应做基础，科学家们接着便从纯理论的角度去分析，看所有的夸克组合中，哪种的对撞能产生最大的效果。进一步探讨的结果发现，两个 Λb 重子（上＋下＋底）对撞的能量最高，达到 138MeV 之谱，大约是氢核融合的 10 倍之多。然而，底夸克存在的时间非常、非常短暂，一下子就会衰变成别的夸克，要如何在它存在的这极微小的时间内与另一个相同的重子互动，是个目前技术尚做不到的事。



当然，科学家在公布前也有想到被武器化的可能，但就算不考虑实务上的可行性，目前的研究指向这个反应无法被连锁化，因此能量应该很难瞬间、大量地释出。虽然说完全受控制的反应不知道还要多少年才能实现，但计算指出单独事件的发生是在目前 LHC 的能力之内的，所以说不定不久后就能由实验确认了呢。