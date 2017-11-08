Apple Pay Cash 转帐功能在 iOS 11.2 beta 开始提供

在新的 iOS 11.2 公测版本中，有人发现了先前发布的 Apple Pay Cash（APC）转帐功能，已经出现在了支付功能的选项之中。这个可以支持可以通过 iMessages、Siri 与联系人直接进行相互金钱转帐的功能，现阶段虽然仅支持美国的信用卡与金融卡，但依然是个十分值得关注的功能（毕竟我们这边总有一天会开放的... 吧）。
一旦新增了「Apple Pay Cash」，你将可以选择用信用卡或者是金融卡进行加值（有点类似储值卡或者是 PayPal 的感觉，信用卡则是会收取手续费用），储值的金额与能传送的金额都有限制，在美国那边，加值金额限定在每次 US$10 ~ US$3,000；互相传送与接受 Apple Pay Cash 转帐则为每次 US$1 ~ US$3,000，七日内最高则是仅能转帐 US$10,000，亦可将 APC 里的钱转回给银行。要注意的是银行方面可能还会有额外的使用限制。
使用时，iMessages 底下的应用列将可看到 Apple Pay 的按钮，按了之后即可传送 Cash 之中的额度，加值则是要通过 Wallet 进行。设备限制方面，其实只要是能支持 Apple Pay 的设备都可以（系统就是要 iOS 11.2 之后啰），也需要经过 Apple ID 的两阶段认证，银行方面也要有支持此功能才可使用啰。