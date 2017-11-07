锤子操刀的「畅呼吸」空气净化器来了

罗永浩之前说要做空气净化器，还真的不是开开玩笑而已。在今天发布了坚果 Pro 2 以后，锤子旗下的全新子公司畅呼吸也正式端出了自己的处女作。上图中这台被摆在角落里的畅呼吸空气净化器，拥有「谦卑气质，一心只为百搭」的设计风格。因为在老罗看来，白色家电就不该有太强的存在感，所以这款新品走的也是极简、低调的路线。设备照例遵循了锤子手机一直追求的对称审美，比较大的亮点一个机身正面的浅色屏幕，另外一个就是藏在机底内侧的隐藏式滚轮了。
畅呼吸净化器配备有直流无刷电机和后向离心风轮，采用了三侧进风顶部出风的风道设计。设备的颗粒物和甲醛 CADR 值分别为每小时 800+ 立方米和每小时 300 立方米，在最低的睡眠档运作时噪音水平为 34db(A)，调到最高的极速档噪声会达到 67.7db(A)。而在滤芯的部份，畅呼吸选择了 3M 和东丽作为供应商。标配的普通版内含 1.1kg 颗粒活性炭，用的是柱状炭滤网。如果你有需要的话，也可额外选配除甲醛超级活性炭滤芯，里面的颗粒活性炭含量会达到 1.6kg。此外，这款净化器使用了激光感应器，可以更准确地测量 PM2.5 浓度。当然啰，手机端的智慧应用也是有的，但厂方相信「在绝大多数情况下，你只需要开到自动档，并忘记它（净化器）的存在」就可以了。
上半部分为机器正面，下半部分为侧面。
发售信息方面，畅呼吸空气净化器的标准版目前已在锤子商城和大陆各零售通路上架，价格是 3,499 元。除了净化器外，厂家也另外准备了售价 9.9 元的 KN95 防雾霾口罩和价格 49 起的汽车空调滤清器。后者能抵御花粉、浮尘、PM2.5 颗粒物及甲醛，可以使用 6 个月，目前已适配多个品牌的主流车款。