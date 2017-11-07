坚果 Pro 2 把好多东西都藏了起来

外观方面，这款设备可说是「藏」了许多的惊喜。它在沿用坚果 Pro 双面设计的基础上，将后制副相机、背面的指纹辨识区、正面的听筒以及光线感应器都变得更为隐蔽。其中听筒的设计类似小米 MIX 2，只是在顶部边缘开了一条细槽。而指纹识别零件的位置多年之后终于是随了许多人的心愿，跟后盖上的锤子 Logo 合二为一，让手机保留了简洁的美感。除此之外，在坚果 Pro 2 的机身侧面除了常见的电源和（一组）音量键外，还特地在左边为 Smartisan OS 的「闪念胶囊」功能做了一颗专属按钮。最后，为了突出「设计的金线」这一概念，厂方也在金属中框中间的位置加上了一条绕机身四周、贯穿四颗圆型按键的细缝。



在如今这个手机厂商言必「全面屏」的时代，相信大家都已经猜到，坚果 Pro 2 造型设计上的许多改动都是为了正面的那块 18 : 9 屏幕而做。这次锤子也选择了一块 5.99 吋的 2,160 x 1,080 长条屏幕（应该是天马和京东方供货），四角照例切割成了圆弧。至于其它规格，则有高通 Snapdragon 660 芯片、4GB 起跳的 LPDDR4 RAM、32GB 起跳的存储以及支持 18W 快充的 3,500mWh 电池。相机部份背后用 12MP（IMX386）+ 5MP（三星 S5K4E8）这对 CMOS 组合，前者配备 f/1.8 镜头，后者主要做测距之用。正面的自拍相机为 16MP，有陌陌提供的「AI 即时美颜」，并且可以基于 1,024 个特征点来进行面部解锁。







而在软件方面，全新的 Smartisan OS 4.1 对主打的 Big Bang、One Step、闪念胶囊都做了进一步的细化加强。但真正值得为人称道的，是锤子在无障碍模式上所花的心思。针对视障人群，系统可以使用内建的屏幕阅读器读取屏幕上的内容，而且可以搭配滑动手势来实现各类操作。另外，这个模式也支持语音指令，可以大幅减少手指的动作。新版的 Smartisan OS 会在 12 月 7 日向坚果 Pro 2 推送，坚果 Pro、坚果、Smartisan M1、M1L、T2 则要等到明年才能用到。



跟坚果 Pro 一样，Pro 2 也会分为黑（细红线）、金、红三色。根据 RAM、存储规格不同，它共有 5 个不同的版本。4 + 32、4 + 64、6 + 64、6 + 128、6 + 256（只有顶配版有 NFC）的型号对应价格分别是 1,799、1,999、2,299、2,699 和 3,299 元，今日开售。其中黑色机种五个型号都有，酒红色没有 4 + 32 版，而淡金色则之后 4 + 64 和 6 + 64 两个型号可选。当然啰，坚果系列一直有的足迹「情怀」配件这次也有，价格是 99 元。



更新：已确认坚果 Pro 2 系统内会使用虚拟三键，暂时没有手势操作的踪影。在意的朋友，可能会要选购能带来类似实体按键功能的智能贴膜配件。