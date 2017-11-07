Razer 推出 Naga Trinity 鼠标与 Tartarus V2 单手小键盘

Razer 的 Naga 系列 MMO 鼠标多年来从一开始的 12 颗拇指侧键，演进到了 MOBA 用，有六个按键的 Naga Hex，之后又变出了有七个按键的 Naga Hex V2。到了这里，Razer 突然灵光一闪：为什么不让使用者自己视状况决定要几颗按键呢？于是这个「Naga Trinity」就诞生了。
Naga Trinity 有个可以自由更换的左侧面板，但它的功用不是提供不同的握持形状，而是让你可以在 Naga 的 12 颗拇指键或 Naga Hex V2 的七颗间自由选择，甚至如果刚好游戏用不到那么多颗按键的话，还有「传统」的两颗按键侧板可以可选。它的感光器高达 16,000 DPI，自然 Chroma RGB 灯光是必不能少的了。
除了 Naga Trinity 之外，Razer 也发表了小型的左手用游戏键盘 Tantarus V2，比前一代多出了七颗可编程按键，一共来到 32 颗。它采用的是「机械式薄膜」按键，并且在拇指处还有个八向的小摇杆可以利用。
Naga Trinity 和 Tantarus V2 都预计将在 2017 年第四季于官网上架，前者建议售价 699 RMB、后者 599 RMB。