Razer 推出 Naga Trinity 鼠标与 Tartarus V2 单手小键盘



除了 Naga Trinity 之外，Razer 也发表了小型的左手用游戏键盘 Tantarus V2，比前一代多出了七颗可编程按键，一共来到 32 颗。它采用的是「机械式薄膜」按键，并且在拇指处还有个八向的小摇杆可以利用。



Naga Trinity 和 Tantarus V2 都预计将在 2017 年第四季于官网上架，前者建议售价 699 RMB、后者 599 RMB。