Resonance Audio 是 Google 为游戏与 VR 带来的音效工具

为了要让 VR 与游戏体验更为沉浸，搭配的空间音效绝对是很大的重点之一，但有别于桌面系统的开发工具，移动设备上的开发工具目前仍然较为缺乏。为此，Google 最近推出了一个名为「Resonance Audio」的开源开发工具，提供开发者一个更轻松将空间音效带至游戏、VR、AR 与 360 视频体验之中的新工具选择。Resonance Audio 的系统支持相当广泛，包括 Android、iOS、macOS、Linux 与 Windows 系统都可以应用，也支持多个引擎如：Unreal、FMOD，而且甚至在 Unity 上还可额外提供预先运算混响（precalculate reverberation）效果支持。
Resonance Audio 运用了 Google VR Audio kit 中的技术，将可即时空间化数百个 3D 音源。其不仅能控制音效的定位也能调整广度，在体验者转头面向声源的时候自动调大对应的音效音量。重点是，它也能在较低性能的硬件如手机上实现，懂得巧妙地对高运算的效果进行取舍调整。
是说，在 Google 推出这套工具之前，其实 Facebook 也有针对空间音效推出了免费的 Spatial Workstation 工具。这次 Google 的跟进，某方面来讲也算是宣示了自己在此方面提供的技术 -- 而且看起来甚至在系统与引擎的支持广度上更为强大。总而言之，希望在这样的竞争之下，未来会有更多开发者愿意试着针对音效效果在 VR 等体验之中的表现有更多着墨，让这类体验的沉浸效果更好，更有身历其境的效果。