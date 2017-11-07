Gogoro 1 系列 2018 年款正式推出

Gogoro 2 系列发布会上说好的 Gogoro 1 系列的 2018 年款，已经正式在今天登场并且同时开卖。除了先前提过的 iQ System 4.0、SBS 刹车系统、更快的加速（马力不变但最大扭力从原本的 25/161 Nm 变为 27/174 Nm，0-50kph 加速则是从原本的 4.2s 变成只要 4.0s）还有双重防盗锁的搭载外，还有一些细节的调整，例如后照镜这次被改成了一体成型并增大 3cm 的版本，改掉了原本的一个大问题。此外，Gogoro 1 (2018) 的后牌架也正式改版为在柏林租赁车辆上所见到的欧规版本，改了全时点灯（原本的电灯开关变成回充切换按钮）还加上了金属油管的规格。
这次改款最令人瞩目的也许就是售价的部分了，虽然颜色款式基本上都与前代相同，也都有一般版与 Plus 版，但也许是因为配备改变的关系，整体的售价皆提升了 1 万台币，来到 NT$108,000（Gogoro）与 NT$118,000（Gogoro Plus），再度与 Gogoro 2 平价车款拉开了价位差距，让 1 系列全面定价都来到了十万台币以上的区间。
更新：Gogoro S (2018) 也同时登场。
是说，既然都有了平价款，原本用料就相当高级但却硬降价的 1 系列趁势逐渐涨回该有的售价倒也不是件坏事（总比不断 cost down 好），但就 Gogoro 2 市场反应这么良好的状况下，貌似在现有车系中定位稍显尴尬的 1 系列，一方面是渐渐地在 Gogoro 车系中回到该有定位，但市占率应该也将慢慢下降才是。
接下来，也许要期待一下 S 系列的新花样了？等等，还真的有新花样，因为直接涨了 NT$6,000 了啊... 基本上也跟上了 1 系列 2018 年款的各项改变，包括 SBS、全时点灯等（不过本来就是金属油管所以没变化）。
图、Gogoro S 也默默涨价到了 NT$129,000。