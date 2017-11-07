Gogoro 1 系列 2018 年款正式推出



是说，既然都有了平价款，原本用料就相当高级但却硬降价的 1 系列趁势逐渐涨回该有的售价倒也不是件坏事（总比不断 cost down 好），但就 Gogoro 2 市场反应这么良好的状况下，貌似在现有车系中定位稍显尴尬的 1 系列，一方面是渐渐地在 Gogoro 车系中回到该有定位，但市占率应该也将慢慢下降才是。



接下来，也许要期待一下 S 系列的新花样了？等等，还真的有新花样，因为直接涨了 NT$6,000 了啊... 基本上也跟上了 1 系列 2018 年款的各项改变，包括 SBS、全时点灯等（不过本来就是金属油管所以没变化）。





图、Gogoro S 也默默涨价到了 NT$129,000。