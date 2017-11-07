AT&T 派送「飞牛」无人机前往波多黎各

从玛莉亚飓风登陆波多黎各至今已经将近七个礼拜的时间，但依然有大片的区域没有水、电、和基本的对外通讯。为了让波多黎各的居民能至少最低限度地与外界沟通，美国 FCC 早前批准了 Project Loon 的通讯气球在波多黎各进行部署，而今天则是由运营商 AT&T 首度将「飞牛」无人机投入试验。
飞牛（Flying COW）的「牛」其实是「长翅膀的基地台（Cellular On Wings）」的缩写，这取名是故意对应演场会等场合中运营商会派出的 Cellular On Wheels（长轮子的基地台），同样也是缩写成 COW。和地面版的机动基地台以提供大量的人同时上移动网络不同，飞牛主要是利用飞行带来的高度优势，为广大的范围提供低限度的服务，特别适合覆盖灾区。
飞牛旋翼直径约 2.3 公尺，最高可以达到约 120 公尺的飞行高度，在平地上可以为方圆 100 平方公里的范围提供服务。由于飞牛不需要移动，只要悬浮在一地就好，所以它的电力和网络都是通过一条「脐带」连到正下方的基地车上，这也让它有长时间滞空的能力，不受电池电量等因素的影响。
目前飞牛刚在圣胡安市完成初步测试，之后将视需求移至其他偏远地区使用。