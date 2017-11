天蝎降临！Xbox One X 全球同步发售开箱动手玩

进入正式开箱前,我们还是要简单介绍一下 Xbox One X 的重点规格。简单地讲,X 应该算是 S 的「真 · 4K」版本,通过超越直接对手 PlayStation Pro 的各项规格如:6 teraflop 运算实力的 GPU、八核心 2.3GHz CPU、12GB GDDR5 内存与 1TB 的硬盘,能够执行真实 4K 分辨率的游戏内容并支持 HDR 10 的规格 -- 虽然显示的功能部分 Dolby Vision 缺席了,但也支持 Dolby Atmos 全景声(需另购启用),更重要的是它也拥有 PS4 Pro 所欠缺的 4K 蓝光光碟机。





整体而言,Xbox One X 是款性能强悍超越 PS4 Pro 甚至是不少人手上桌机的家用主机产品,虽说... 原本讲好的 VR 支持到现在似乎还没个影就是了(真的是跟 Sony 有来有往)。





我们这次开箱的是 Xbox One X 的黑潮版本(建议售价 3,999 元,有点可惜没能玩到超帅的天蝎限量版,但不管怎么样都是 Project Scorpio 啦),对于自卖掉 Xbox 360 之后才再度接触到 Xbox 主机的笔者而言,这次的主机在还没插上电源之前,就让我感受到了许多硬件方面的提升 -- 最大的感触自然是那整合了整流器的主机本体,一整个让盒装变得非常简洁,盒装内就仅有主机跟一个白盒子,里面装着摇杆、电源线、HDMI 以及精致的说明卡纸(内含 Xbox Live+Xbox Game 试用序号)。





主机本体虽然设计跟 One S 类似,但因为更小(扁)了而并将光碟机开孔整合到了上下方块的缝隙之中,让整体线条变得十分简单俐落,并采用雾黑外壳亦可直立使用。正面最左侧光碟机与最右侧的电源钮,前置 USB 插孔一旁的摇杆配对按钮,都采用实体的按钮设计 -- 电源按钮也保持传统,在启动后会亮起背光,启动的声音也挺好听的。





主机背面可以看到分别可连接至电视与电视频号来源的两个 HDMI 口、USB x 2、IR Out、光纤口与以太网孔,若是想要装 Kinect 的话则是要通过转接头了。环绕主机四周大多是主机的散热孔(后方出风),而在右侧我们也注意到了「Hello form Seattle -- Xbox One X」的字样。





摇杆雾黑的材质个人觉得有点滑手(自己拿取摇杆的时候很爱单抓一边,Xbox One X 的摇杆就会有差点滑掉的感觉),而且依然要自己拆装电池 -- 说是说可以马上换电池就能上阵也自己买充电电池用,但毕竟现在大部分游戏主机都改用充电式摇杆了,这真的会算是个额外的成本,不过,摇杆上的 3.5mm 耳机孔导是个很好的增进就是了。





开机的设定非常简单,基本上就是选一下语言、设定连线、登入自己的微软帐号后,也不意外地遇到了系统更新,之后便可进入主机首页。Xbox 的界面虽说改版了好多次,不过整体而言的使用体验依然非常类似,相信玩过 Xbox 主机,或甚至用过 Windows 系统的朋友,应该都会很好上手。微软还提供了直接通过专属硬盘(Seagate 有出)来快速转移就主机资料的选项,不过由于小编并没有前款产品,所以就没有多做测试了。





现阶段已经完整支持 4K + HDR + Xbox Enhanced 的游戏还不多(截稿为止有 3 款,接着还会有十几款游戏会陆续更新提供),我们简单开机试了试现阶段已完整支持的《Gears of War 4》的表现,在视频菜单里,可以看到能在「画质」与「性能」进行选择的选项 -- 前者将保持 4K 的画质,后者则是将以流畅度为主用 60fps 进行游戏。单就这款游戏的试玩感受来讲,这两个设定的效果差异个人觉得真的非常的大。