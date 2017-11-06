UE Wonderboom 评测：小小的身形，大大的声音

外观、盒装

操作、音质

防水、电力、连线距离

结语

体型上来说，如果 Boom 2 是根直筒子，而 Roll 2 是它被踩扁的模样的话，那 Wonderboom 就是刚好介于两者之间，「踩一半」的样子。与其说是一罐发福的可乐，它的体积更接近一般马克杯的大小。和 Boom 家族其他成员一样，从上下的橡胶到中间的织布网格，Wonderboom 整体的构造异常牢固（防摔 1.5m），随意乱丢乱摔感觉都是小 case。在机身上最显眼的，就是已经成了 UE 喇叭正字标记的两颗巨大「＋」、「－」音量键，此外在机顶还有另外三颗按键，分别是电源、连线、以及中间的「UE」字样本身也是一颗多功能键。同样在上侧，Wonderboom 有一个小小的吊环，但小编觉得相对于 Roll 2 来说，Wonderboom 的这个吊环偏小了一点，有些时候（像是在浴室里）要找到个它能挂上地方不太容易。然而和其他 Boom 家族成员不同的是，这次 UE 选择了移除它的 3.5mm 口，变成只剩下蓝牙连线一途了。以它出外使用为主的设计来说，这应该不是什么太大的问题，但音频来源就只能是手机、平板、笔记本等移动设备了。最后，Wonderboom 的 USB 充电口藏在下后侧的一个防水盖后面啰。Wonderboom 延续了家族色彩丰富的风格，共有岩石（灰/黄）、幻影（黑/白）、火球（红/蓝）、零下（蓝/红）、开希米尔（粉红/白）、和紫丁香（紫/青）六种颜色选择，而我们这次借侧到的是粉红底白按键的开希米尔版本。除了 Wonderboom 本体之外，盒装内就只有一条亮黄色的充电线，应该所有的版本都一样。Wonderboom 按下电源键开启后，长按蓝牙连线键会进入配对模式。中间的 UE 键平常单按一次是播放/暂停，连按两次则是跳下一首曲目。如果拥有两颗 Wonderboom 的话，同时长按两台 Wonderboom 的 UE 键，就可以将它们配成对，同时播放音乐了。但这功能仅限 Wonderboom，不能用于其他 Boom 系列产品。正面的两颗音量键也有机关：同时按下的话，Wonderboom 会播放一小段音效，提示目前的剩余电量，高、中、低各有不同的声音。单就做为简单的提示来说这样是还不错，但如果能直接把剩余电量的百分比念出来，应该会更清楚吧？Boom 家族最出名的就是在小小的体积中提供出乎意料的大音量，自然 Wonderboom 也不例外。虽然说在最大声的设定下不如 Boom 2，更不要说 Megaboom，但依然大声到会觉得对不起邻居的程度（所以我是包在棉被里丢到床底下测的... 好歹只是大声而已，不至于震耳欲聋）。最重要的是，它并没有因为音量而忽略音质，在高、中、低音都保有了极佳的表现力。UE 之前的爱好者应该很熟悉这种惊艳的表现，真的要亲自听过才能相信呢。要严格的说的话，它的低音向下延伸有些不足，中音的部份也有点混浊，但这两者都可以说是它体型缩小所带来的直接结果，算是换取小体积不得不做的牺牲吧。另一边，和比 Wonderboom 更小的 Roll 2 相比，Wonderboom 保有了真正的立体声（音量键左右各有一组喇叭），而不是全向性的单声道。从 Boom 2 发布以来的新品 -- Megaboom 和 Roll -- 都是全防水的设计，所以你能带着去泳池边或浴室内，而不用担心水损。然而，先前产品的设计都是进水了就会向下沉，如果水池深度超过 IPX7 规范的 1 公尺的话，还是会有风险，为此当初 UE 还特地为 Roll 做了一个小游泳圈让它能漂在水上呢。Wonderboom 就没有这个困扰，因为它能靠着自己的浮力漂浮。虽然说浸水时听不到声音，但好歹不用担心它会不见啰。实际开着电源丢到浴缸里，对 Wonderboom 来说一点问题也没有，无论怎么把它压到水里，它都会自己漂上来，整个过程当中无论蓝牙连线还是音乐都没有断掉。当然淋浴时放在旁边播放音乐就更没有问题了，只是为了盖过水声会把音量开的比较大，然后水关掉的时候... 对不起邻居 ><。Wonderboom 的连线距离出乎意外的惊人，在办公室用 iPhone 进行连线测试时，走到 50 公尺的距离外，连线都没有中断。在家中进行试验时，浴室与房间中间隔着三道墙，也没能使它断线或收讯不良。无论 UE 在这里施了什么魔法，毫无疑问是非常有效的。连续播放的电力测试，在略小于一半音量下，达到了 10.5 小时之久，基本上罗技宣称的播放时长应该是没有问题的。有其他评测说在最大音量下 Wonderboom 的电力会大幅减少，但小编受限于环境无法测试是否真的如此。UE 的喇叭以大音量、好音质出名，Wonderboom 自然也不例外。虽然说或许比不上 Boom、Megaboom，但 Wonderboom 体型更便于携带，而且具备 IPX7 防水，上山、下海、甚至带进浴室都是不错的选择。虽然只有蓝牙输入会稍微限制它的使用（真要在户外使用的话，好像能插 microSD 卡读取更方便？）、缺少麦克风让它无法用来讲电话、然后头上的吊环有些功能不明，但在设定、操作、和机身耐用度上都有超水准的表现，电力和无线距离都没有问题。通常 UE 的产品到了最后，就免不了以一句「什么都好，就是价格太贵」做结语，但 Wonderboom 却没有这样的情况。它 749 元的定价应该是自 MiniBoom 以来的最低价，比 Roll 2 先前的定价还便宜一些。比起它的兄弟们，Wonderboom 推荐起来要容易太多了呢。