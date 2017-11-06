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一加 5T 确定 11 月 21 日欧美发售（更新：国行信息）
纽约发布会按我们这里的时间来算是 17 日凌晨。
Sanji Feng
10 小时前
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已经预热了不少日子的
一加升级款旗舰
5T
，今天早些时候终于确定了发布会的时间。据悉一加将会于美国东部时间 11 月 16 日上午 11 点，在纽约布鲁克林举办主题为「A New View」的活动。时间转换过来就是我们这里的 17 日凌晨，
而且按照惯例，国内的发布会估计也会在同一天内进行（可能等会就会有确认的消息了）。
值得一提的是，在一加 5T 的
专页
上，目前已经写明这款新机将从 21 日起在北美和欧洲开卖了呢。
更新：
国行确定 11 月 28 日发布会，12 月 1 日开卖。
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