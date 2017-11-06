最后一批免费升级 Windows 10 的最后期限是 12 月 31 日前

无论如何，这也代表了微软正式完成了一个里程碑，就是首次以免费方式提供大型系统升级。到底这对微软来说，成效会是如何呢？Windows 10 的应用率有没有像他们想像中高呢？NetMarketShare 曾有调查发现，PC 市场的 Windows 10 使用率由 2015 年 11 月的 9% 升至 2017 年 10 月的 29.3%，可是 Windows 7 即使有着 10% 的跌幅，但仍然占据 46.6% 的明显比重。始终市场上有太多公司用户对于新系统和软件工具的兼容性有保留，而且家用使用者也没有如此急切的想法，去为了一个新的操作系统而改变自己的使用习惯。