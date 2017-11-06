英特尔将打造集成 AMD Radeon 显示芯片的第八代 Core i 处理器

在让所有人眼镜碎一地的一篇新闻稿中，英特尔确认了正在开发集成 AMD Radeon 显示芯片的新第八代 Core i 处理器，将以轻薄笔记本为设定对象。英特尔的说法是过去独立的 CPU、显示芯片、显示用的 HBM2 内存在新芯片中将被整合在一起，大幅缩小封装大小与发热量，让轻薄笔记本也能有好的显示性能。
这当中的重磅炸弹当然是英特尔竟然采用了「半定制化」的 AMD 显示方案 -- 虽然说 AMD 让自己的技术尽量出现在愈多机器中就愈赚钱，这点是无可厚非，但 AMD 才刚宣布了将推出结合 Vega 显示的新款笔记本用 Ryzen 芯片，这下子不就变成和自己竞争了吗？至于英特尔一方倒是没有什么损失，如果这样的组合确实能控制好能耗与发热量的话，英特尔就可以放缓自家集成显示的研发，而不用一直维持半吊子的状态了。
这是首度使用 Intel EMIB 技术的产品，这技术混合了多种制程的芯片在相同的封装内，通过封装内嵌的高速通道在 CPU、GPU 与 HBM 内存之前传递信息。看起来 CPU 与 GPU 的整合是不如集成显卡紧密，但相对于现有的独立显示方案，在体积上要小太多了。或许可以视为位于两者之间的一种状态吧。
英特尔预期采用这新芯片组合的笔记本产品将在 2018 年第一季面世，并归于英特尔第八代 Core 处理器家族之下。到底这有没有效，一切就看它的跑分结果如何啰。