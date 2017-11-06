博通出价 1,300 亿美元，意图并购高通

果然如传闻的那样，博通选择在（美国时间）周一一大早，公布了向高通报价 1,300 亿美元求购的消息。最终给出的并购金额，比原先传出的 1,000 亿美元又提高了不少（在高通目前的股价上涨了 30%）。如果高通接受的话，那这就将成为科技行业史上最大的一笔并购。之前戴尔在 2015 年买下 EMC 时花掉了 670 亿，博通此次的出价翻了一番。
是说，高通跟苹果间纠缠不清的专利费矛盾，最近对他们的股价造成了相当大的负面影响。在这样的前提下，有意并购的博通看到了机会，毕竟现阶段的开价会比之前要低不少。「我们共同的全球客户会很乐于见到这样的合并，若不是对此充满信心的话，博通不会给出这样的报价。」博通 CEO Hock Tan 这么说道，「我们的提案能给高通的股东带来可观、即时的现金收益，同时还有参与未来合并公司发展的机会。」
不过，高通那边似乎并没有因为博通的主动报价而兴奋，按照彭博社和一些其它消息来源的说法，他们好像准备建议股东回绝对方的报价。高通认为这笔并购很有可能会因为政府监管方的介入而搁置，反倒可能会影响到股东的潜在收益。老实讲，这种担忧的确是很有必要的，如果高通跟博通成功合体的话，那他们将成为英特尔和三星之后的全球第三大芯片商。尤其在无线、移动芯片领域，新公司的技术、专利资源都将变得鲜有敌手，而这样的垄断情况显然是很多人不愿意看到的啊。