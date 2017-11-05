苹果：「喜极而泣」是最受苹果用户欢迎的表情符号

为了要在保持隐私的状态下搜集用户的数据，苹果先前发布了一个称为「差别隐私（differential privacy）的科技，可在合法（至少目前还没有重大问题）的前提下，取得苹果生态系使用者如你我的各种使用习惯的技术。最近，苹果则是释出了这方面的阶段统计结果，某方面来讲也算是希望用有趣的实例来消弭使用者对于隐私方面的疑虑。



虽然没有具体数据，但从苹果提供的图表中可以看到现有在美国区的苹果生态系使用者前 10 名最常用的表情符号排行 -- 最常使用的表情符号是喜极而泣的脸，亚军则是爱心，季军是真的流下两行泪的表情符号。示范展现了以往因为被挡在隐私限制大墙之后，很难被发掘的使用者统计资料。这个使用者信息统整功能最常看到被应用之处，大致上有输入文字预测、帮助提示、健康功能使用率、耗电网页的监控，还有与这次公布的排行榜最相关的表情符号建议等。



这类以往很可能会因敏感的隐私问题而无法被搜集到的数据，据苹果的说法是使用者资料都将先被这项技术转化成无法被苹果或甚至骇客，逆向恢复成原始资料的整合式信息才会被传出设备，而既然都已经是被初步整合的统计结果了，自然也就解决了以往非常难解且敏感的隐私问题（至少官方说法是这样啰）。走出了这步，意味着苹果将可取得更贴近使用者的大数据，而这显然将会是拥有庞大 iOS 与 Mac 使用者的苹果，未来所可以延伸应用的强大资产。