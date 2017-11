iPhone X 评测：手机的下一个十年

软件

性能 + 续航力

竞争对手

总结

预载于 iPhone X 的是有点特别的 iOS 11,大体上在系统的使用都与其他 iOS 设备类同,不过却因为 iPhone X 的无主页键设计,所以在界面操作上会有不一样,对于一些人来说更有可能要花点时间来学习啊。最首先要学的是 各种手势操作 ,因为没有了主页键,所以很多都需要依赖扫动的手势来取代。在任何时候从屏幕下方边缘就能回到主页面(等同按下主页键);从下方边缘向上扫动并稍作停顿的话,就会进入 app 切换页面(等同双击主页键),不过再往上扫动就不会移除 app,有需要移除就要在切换页面再长按 app 了;由右至左扫动屏幕底部更可以快速切换至上一个 app;长按侧边按钮会触发 Siri(等同长主页键)、双击侧边按钮就会触发 Apple Pay。强制重新开机的方式就跟在 iPhone 8 / 8 Plus 的一样,就是按顺序按音量键「+」、「-」,然后长按侧边按键直至关机。好了,大家或许会留意到,iPhone X 主画面的触发方式与以前控制中心的重叠了,那新的控制中心呢?其实就是在「小刘海」的右方画面往下扫动就是了,而屏幕上方其他部分往下扫动就是通知列。最后一个,也是最常用到的一个组合键:屏幕撷图。从前都是同时按下主页键和电源键,但现在没了主页键怎办呢?其实就是同时「短按」侧边按键和音量键「+」就可以,但要是按久了就会变成关机的组合键,所以大家要习惯一下这个改变啊。懂得用新的操作手势之后,其实就一切好办了。小编大概就花了十多分钟就完全习惯了(也就是 Facebook 直播 的时候边玩边学),而且有点回不了头呢!因为手势扫动的动作其实都要比较自然,不要的页面就推走、由右至左扫动来切换 app,说起来就跟日常生活会做的动作相似,这个不难想像就是未来手机最终的操作方式。就跟 Android 阵营慢慢推出 18:9 屏幕手机一样,苹果这次拿出 iPhone X 的做法也需要第三方开发者更新应用程序,来配合新的屏幕空间。除了苹果自家的 app 和部分主流 app 之外,不少应用程序都其实还没有推出适应这片屏幕的更新。像是打开 Google Maps 时就会发现上下两端的屏幕都是黑黑的,感觉就像用回较小台的 iPhone 8 般。啊对了,在有对 iPhone X 屏幕优化的 app 上撷图的话,其实截图不会出现「小刘海」的,而是会补回缺失的部分。另外一个算是贴心的设计就是 iPhone X 的虚拟键盘,它为了配合使用者持机的高度,把 QWERTY 键盘稍稍放高一点,最底下就放有经常被误触到的语言切换键和语音输入键。如果有看到小编 Facebook 直播 的话,已经也会发现 Apple Pay 在 iPhone X 上也相当方便。过程就跟以往相若,把 iPhone X 放近终端机后就会自动出现 Apple Pay 界面,不过在 iPhone X 就多加了一个双击侧边按键的确认步骤,然后才会要求进行 Face ID 认证。步骤的确是多了一重,但幸好只是个小动作,整体所需时间也没有多加几秒,习惯就好了。有关软件上的新功能,不能不提的是苹果为 iOS 加入对 AR 支持,让 iOS 11 设备都能玩到各种 AR 玩意。说穿了,Animoji 也是 AR 的一种表现啊(但谁想到人类科技进步到头,就是对着手机耍白痴...)。其他的就有较著名的 IKEA Place ,让你在添购家具前预览一下置放后的效果。但其实小编更其待的是 AR 能进一步融入我们的生活里,这就要看各开发者的创意了。每一代的新 iPhone 都搭载了比过往产品更强的硬件,iPhone X 也当然没有例外,它与同期的 iPhone 8 / iPhone 8 Plus 同样搭载 A11 Bionic SoC,内藏 6 核心处理器、第二代性能控制器和三核心 GPU。而且还有着双核心神经网络引擎,专门用以物件辨识一类用途,没错,也就是用来支撑着 Face ID 和 Animoji 这两个需要实时捕捉和分析面部的重要新功能。据苹果的数字,A11 Bionic SoC 的两颗高效核心比前代快了 25%;四颗节能核心也快了 70%,以下就参考一下各台 iPhone 在不同评测工具里的分数吧。习惯了 iPhone 8 Plus 的一整天续航力后,就会发现 iPhone X 的电量是明显的短板,因为它虽然有着历代最大片的 5.8 吋屏幕,但官方数字的续航力却仅比 iPhone 7 多 2 小时。小编自己使用这几天的体验,也就只能撑个大半天,所以回到公司就其实必需要把 iPhone X 扔在 Qi 无线充电板上让它适当地补充电力,不然就难以一直用到晚上了。iPhone X 的竞争对手其实不多,因为我们并不喜欢把 iOS 和 Android 两个完全不同生态和操作系统的产品直接比较,就像一个苹果如何去与一片 Oreo 饼干比较呢?所以也只好跟 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 来 比一比 不少人都在疑惑,为什么苹果会在同一场合推出三台手机,那不是自打嘴巴吗?但理性一点去想的话,iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 其实是周期性升级,目标还是最大的一群消费者,不管是功能、使用体验都是点到即止的改进。不过 iPhone X 却是台集合了多种新尝试、新技术,连使用体验都与过往 iPhone 截然不同的全新产品,所以其定价也是叫人哗然的新高。因为 iPhone X 所面向的,是最大胆尝试新事物的一群特定族群,愿意花大把金钱去尝鲜的领先者。简单地说,如果你只想要一台稳定表现,实在、好用的新 iPhone,就只要按你对电量和屏幕尺吋的需求,来在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 之间选择就好。但如果你是个愿意接受改变,花大钱尝鲜也不足惜的忠实果粉,iPhone X 也许是大家引颈已待的一台革命性产品。回应着市场期待的,苹果以 iPhone X 做为纪念 iPhone 改变市场历史的十周年。在纸面规格上,iPhone X 未必是一台拥有最强大硬件配置的智能手机,甚至更只是与自家兄弟同级,但却引入了叫人意想不到的 TrueDepth 镜头系统及几乎是真 · 全面屏的高质 OLED 屏幕。可是一台手机最重要的还是其系统,在 iPhone X 里的 iOS 11 是示范了着未来手机该有的姿态 -- 配合无实体键的全手势操作,会与周遭环境互动的能力(AR)。当然 iPhone X 并不是来自未来的手机,但它所展示的,是苹果预言着日后手机的发展路向该是怎么,所以它至少会是未来手机设计的一个基石。未来手机还未到,但我们看的是手机的未来。