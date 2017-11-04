iPhone X 评测：手机的下一个十年

「人生有多少个十年？」iPhone 就陪着我们度过了其中一个，苹果也借此机会带来了一台可谓是结合初代设计和现代手机设计趋势的纪念手机：iPhone X。可是在使用上，却又藏着了苹果对于手机未来的一些想法，所以到底这台 iPhone X 是预言智能手机的未来，还是已经直接示范了次世代手机该要如何？就让我们从这台 iPhone X 的身上一看端倪吧。
不经不觉的，iPhone 这改变人类文明发展的产品也诞生了十年之久。大家在功能手机年代时，相信是怎样都想不到不久的将来，每个人都会拿着手机在
装鬼脸滑滑滑，怎样的工作就能在手上这块小小的设备上处理到。
「人生有多少个十年？」iPhone 就陪着我们度过了其中一个，苹果也借此机会带来了一台可谓是结合初代设计和现代手机设计趋势的纪念手机：iPhone X。可是在使用上，却又藏着了苹果对于手机未来的一些想法，所以到底这台 iPhone X 是预言智能手机的未来，还是已经直接示范了次世代手机该要如何？就让我们从这台 iPhone X 的身上一看端倪吧。
「人生有多少个十年？」iPhone 就陪着我们度过了其中一个，苹果也借此机会带来了一台可谓是结合初代设计和现代手机设计趋势的纪念手机：iPhone X。可是在使用上，却又藏着了苹果对于手机未来的一些想法，所以到底这台 iPhone X 是预言智能手机的未来，还是已经直接示范了次世代手机该要如何？就让我们从这台 iPhone X 的身上一看端倪吧。
外观设计
优酷链接
iPhone X 在外观上最叫人注目的，必然是其屏幕顶端的「小刘海」，点亮屏幕后就会明显看到画面上方有着一个「凹」状缺口。说实话，虽然这缺口对于操作使用并没有带来影响，可是不多不少也有影响观感了... 不过这个「小刘海」里藏着的，却是颠覆苹果通过 iPhone X 展示未来手机应有模样的一个重要部分：TrueDepth 镜头系统。更多有关的功能会在稍后再谈。虽然就我们肉眼能看到的其实只有扬声器和前置镜头，但其实里面包含了其他 5 种感应器，所以占用的空间也算是少了（吧？）。
除了 TrueDepth 之外，iPhone X 的正面就只有那片 5.8 吋的 Super Retina HD 屏幕了。大家习惯的主页键和粗粗边框，在 iPhone X 上面都不复存在，所以小编在初次点亮屏幕的时候，也稍稍有种被震撼的感觉：「这台真的是我们常用的 iPhone？」
借测的这台银色版本 iPhone X 的机背是偏银、灰调，配合覆在上面的玻璃背板，摸上去就有玉石般的温软感觉，非常舒服。苹果方面补充说 iPhone X 的前后两块玻璃都是智能手机界中最耐用的玻璃。印在上面的就跟 iPhone 8 / 8 Plus 一样，只有简单的苹果图标和 iPhone 字样，不过 iPhone X 的双相机模块就改以垂直摆放，而且更整合了 4-LED True Tone 补光灯到两颗相机之间，进一步减少开孔，有更具一体化的观感。
那医疗级不锈钢中框上的按键布局虽与 iPhone 7 / 8 系列相似，但大家惯用的电源键因为在 iPhone X 被赋予了更多的责任，所以为了让大家更好按到它，这颗侧边按钮的尺吋要稍微比过去变长了一点。再细看一下，这种经过抛光处理的不锈钢感觉甚至会有种初代 iPhone 的影子呢。反而太空灰版本的中框是加上了相对低调的黑色亮面 PVD 涂层，也是一个很好的配搭。
屏幕
iPhone X 是苹果首次应用 OLED 材质面板到 iPhone 之上，官方并大胆表示这是业界中最能抵抗烧屏问题的 OLED 屏幕，并且是颜色最准确的屏幕（基于 DCI-P3 色域）。原先小编也有点担心他们会否太习惯于使用 LCD，而对表现有如野马般难驯的 OLED 没辙。幸好 iPhone X 的真机表现也没有叫人失望，在室外也有 625 cd/m2 的最大亮度加持。配合会按照环境光线而改变显示色调的 True Tone 显示，这片分辨率为 2,436 x 1,125 的 Super Retina HD 屏幕，在显示内容时依然细致好看。
iPhone X 有支持 Dolby Vision 和 HDR 10 两种 HDR 格式播放，所以在打开 Netflix 等的内容就自动对应到有 HDR 显示。可是，要是你把 iPhone X 和 iPhone 8 Plus 两台同样支持 True Tone 显示的手机屏幕同放一起比较，会发现 iPhone X 的色调会稍为偏暖一点，但这已经算是 OLED 屏幕上较容易被接受的效果了。
相信大家都会对画面内容如何迁就 iPhone X 的「小刘海」感到好奇。如果是原生的播放器，或是 Netflix 等已经有优化的 app，会首先以较小的画面显示，但有需要的话则可以双击屏幕来填满画面，这时候「小浏海」就变得非常醒目了。
TrueDepth
刚刚有说到 TrueDepth 镜头系统是由多组感应器组成，它们是包括了红外线镜头、泛光照射器、距离感应器、环境光线感应器、测绘点投射器和前置镜头。以上多种感应器会在使用者在用 Animoji、Face ID 和前置相机的人像模式中启动，利用不同感应器收集到的面部轮廓数据，就可以注册到一个专属于你的 Face ID。同时，这里提供了三星手机早就有的屏幕注视感知功能，避免你在慢慢阅读内容的时候自动关闭屏幕，是蛮实用的。
Face ID + Animoji
有了面部轮廓的 3D 数据后，Face ID 就可以用作 iPhone X 的安全认证。以往有使用 Touch ID 认证的应用在 iPhone X 上会直接改为使用 Face ID。同样地，面孔的数据都只会存储在 iPhone X 里，并由 A11 Bionic SoC 里的 Secure Enclave 加密保护着，苹果也不能取得你资料啊。相比之下，Face ID 的明显优势在于不需要做一个解锁动作的情况下，可以直接在锁定页面里解除屏蔽新通知的信息，更为方便。
Face ID 配合 A11 Bionic 处理器的神经网络引擎会一直观察使用者脸部的小变动并作出调整，所以平常的化妆或剃须都不会干扰 Face ID。当然，如果脸部真的有相对大的变化的话，Face ID 会要求使用者输入密码去认证。据指街上随机找个一个陌生人来以 Face ID 成功解锁的机会率只有一百万分之一，远低于 Touch ID 的五万分之一！当然如果你找来一对同卵双生的双胞胎来挑战 Face ID 的话，这就已经在根本上改变游戏规则了，那倒不如直接偷看密码。
另外也有人会好奇能否强行把 iPhone X 照着拥有者的面来解开 Face ID。最容易的就是以相片或视频来假冒，但这方式也太老套了吧？结果当然也是不行。不过原来 Face ID 是连你闭眼，甚至斜视也不给通过，使用者必须要睁开眼睛正视屏幕，iPhone X 才会给你解锁的。所以他日要是有人强逼你打开 Face ID 时，死命闭眼就对了！
在使用下来，小编也发现了一个小撇步来提升速度，那就是乖乖看着屏幕中央的位置会比较容易通过 Face ID 的解锁，这可能跟小编做登记时的姿势有关吧。另外灯光相对暗的时候，感觉也因为少了多余光线干扰有变快一点。大家对于 Face ID 的最后一个问题应该是晚上没灯光时，还能否用到 Face ID 呢？答案是可以的，因为它是通过投射和读取超过 30,000 点红外线测绘点来制作 2D 影像和 3D 深度测绘图，所以与四周光线状况如何也没有太大关系。
TrueDepth 镜头系统当然不是只有一个应用了，苹果还带来了一个叫人哭笑不得的新玩意 Animoji。它是利用感应器捕捉和分析超过 50 组面部肌肉动作，并以现时沟通必备的 emoji 公仔重现动作，所以才会得出动画 + emoji 这个 Animoji 功能。目前这是 iMessage 里的一个专属应用，所以已经有习惯使用 iMessage 的朋友，就可以很便利地以 Animoji 拍摄一段有声音的短片，不然就寄给自己，然后再存储、以其他 app 分享出去吧。
相机
iPhone X 的双相机组合是两颗同样具备光学防抖的 12MP 相机，差异就在标准广角镜头的光圈较大，达 f/1.8；长焦距镜头则为 f/2.4，都能轻易获得足够光量拍摄，低光环境的表现也很不错，而且标准镜的原生浅景深效果相当明显。当然，苹果借双相机而做出来的「人像模式」更是因为 A11 Bionic SoC 而获得强化，拍出来的强行浅景深效果也变得自然一点。不过更重要的还是在 iPhone X 上，前置相机因为 TrueDepth 镜头系统的关系而补上了，在拍 Selfie 的时候就能更轻易拍出佳作吧。
相机界面一如往常的简单，提醒一下的就是在 iOS 11 里会预设使用 HEIF 文件格式以及 HEVC 编码，虽然能把相片及视频所需的存储空间减半，但要是以电邮或 AirDrop 分享出去的话，一般 app 不一定能打开文件的啊。
以下就来看看实拍相片吧。
软件
预载于 iPhone X 的是有点特别的 iOS 11，大体上在系统的使用都与其他 iOS 设备类同，不过却因为 iPhone X 的无主页键设计，所以在界面操作上会有不一样，对于一些人来说更有可能要花点时间来学习啊。
最首先要学的是各种手势操作，因为没有了主页键，所以很多都需要依赖扫动的手势来取代。在任何时候从屏幕下方边缘就能回到主页面（等同按下主页键）；从下方边缘向上扫动并稍作停顿的话，就会进入 app 切换页面（等同双击主页键），不过再往上扫动就不会移除 app，有需要移除就要在切换页面再长按 app 了；由右至左扫动屏幕底部更可以快速切换至上一个 app；长按侧边按钮会触发 Siri（等同长主页键）、双击侧边按钮就会触发 Apple Pay。
强制重新开机的方式就跟在 iPhone 8 / 8 Plus 的一样，就是按顺序按音量键「＋」、「－」，然后长按侧边按键直至关机。好了，大家或许会留意到，iPhone X 主画面的触发方式与以前控制中心的重叠了，那新的控制中心呢？其实就是在「小刘海」的右方画面往下扫动就是了，而屏幕上方其他部分往下扫动就是通知列。
最后一个，也是最常用到的一个组合键：屏幕撷图。从前都是同时按下主页键和电源键，但现在没了主页键怎办呢？其实就是同时「短按」侧边按键和音量键「＋」就可以，但要是按久了就会变成关机的组合键，所以大家要习惯一下这个改变啊。
懂得用新的操作手势之后，其实就一切好办了。小编大概就花了十多分钟就完全习惯了（也就是 Facebook 直播的时候边玩边学），而且有点回不了头呢！因为手势扫动的动作其实都要比较自然，不要的页面就推走、由右至左扫动来切换 app，说起来就跟日常生活会做的动作相似，这个不难想像就是未来手机最终的操作方式。
就跟 Android 阵营慢慢推出 18:9 屏幕手机一样，苹果这次拿出 iPhone X 的做法也需要第三方开发者更新应用程序，来配合新的屏幕空间。除了苹果自家的 app 和部分主流 app 之外，不少应用程序都其实还没有推出适应这片屏幕的更新。像是打开 Google Maps 时就会发现上下两端的屏幕都是黑黑的，感觉就像用回较小台的 iPhone 8 般。
啊对了，在有对 iPhone X 屏幕优化的 app 上撷图的话，其实截图不会出现「小刘海」的，而是会补回缺失的部分。另外一个算是贴心的设计就是 iPhone X 的虚拟键盘，它为了配合使用者持机的高度，把 QWERTY 键盘稍稍放高一点，最底下就放有经常被误触到的语言切换键和语音输入键。
如果有看到小编 Facebook 直播的话，已经也会发现 Apple Pay 在 iPhone X 上也相当方便。过程就跟以往相若，把 iPhone X 放近终端机后就会自动出现 Apple Pay 界面，不过在 iPhone X 就多加了一个双击侧边按键的确认步骤，然后才会要求进行 Face ID 认证。步骤的确是多了一重，但幸好只是个小动作，整体所需时间也没有多加几秒，习惯就好了。
有关软件上的新功能，不能不提的是苹果为 iOS 加入对 AR 支持，让 iOS 11 设备都能玩到各种 AR 玩意。说穿了，Animoji 也是 AR 的一种表现啊（但谁想到人类科技进步到头，就是对着手机耍白痴...）。其他的就有较著名的 IKEA Place，让你在添购家具前预览一下置放后的效果。但其实小编更其待的是 AR 能进一步融入我们的生活里，这就要看各开发者的创意了。
性能 + 续航力
每一代的新 iPhone 都搭载了比过往产品更强的硬件，iPhone X 也当然没有例外，它与同期的 iPhone 8 / iPhone 8 Plus 同样搭载 A11 Bionic SoC，内藏 6 核心处理器、第二代性能控制器和三核心 GPU。而且还有着双核心神经网络引擎，专门用以物件辨识一类用途，没错，也就是用来支撑着 Face ID 和 Animoji 这两个需要实时捕捉和分析面部的重要新功能。据苹果的数字，A11 Bionic SoC 的两颗高效核心比前代快了 25%；四颗节能核心也快了 70%，以下就参考一下各台 iPhone 在不同评测工具里的分数吧。
习惯了 iPhone 8 Plus 的一整天续航力后，就会发现 iPhone X 的电量是明显的短板，因为它虽然有着历代最大片的 5.8 吋屏幕，但官方数字的续航力却仅比 iPhone 7 多 2 小时。小编自己使用这几天的体验，也就只能撑个大半天，所以回到公司就其实必需要把 iPhone X 扔在 Qi 无线充电板上让它适当地补充电力，不然就难以一直用到晚上了。
竞争对手
iPhone X 的竞争对手其实不多，因为我们并不喜欢把 iOS 和 Android 两个完全不同生态和操作系统的产品直接比较，就像一个苹果如何去与一片 Oreo 饼干比较呢？所以也只好跟 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 来比一比！
不少人都在疑惑，为什么苹果会在同一场合推出三台手机，那不是自打嘴巴吗？但理性一点去想的话，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 其实是周期性升级，目标还是最大的一群消费者，不管是功能、使用体验都是点到即止的改进。不过 iPhone X 却是台集合了多种新尝试、新技术，连使用体验都与过往 iPhone 截然不同的全新产品，所以其定价也是叫人哗然的新高。因为 iPhone X 所面向的，是最大胆尝试新事物的一群特定族群，愿意花大把金钱去尝鲜的领先者。
简单地说，如果你只想要一台稳定表现，实在、好用的新 iPhone，就只要按你对电量和屏幕尺吋的需求，来在 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 之间选择就好。但如果你是个愿意接受改变，花大钱尝鲜也不足惜的忠实果粉，iPhone X 也许是大家引颈已待的一台革命性产品。
总结
回应着市场期待的，苹果以 iPhone X 做为纪念 iPhone 改变市场历史的十周年。在纸面规格上，iPhone X 未必是一台拥有最强大硬件配置的智能手机，甚至更只是与自家兄弟同级，但却引入了叫人意想不到的 TrueDepth 镜头系统及几乎是真 · 全面屏的高质 OLED 屏幕。可是一台手机最重要的还是其系统，在 iPhone X 里的 iOS 11 是示范了着未来手机该有的姿态 -- 配合无实体键的全手势操作，会与周遭环境互动的能力（AR）。当然 iPhone X 并不是来自未来的手机，但它所展示的，是苹果预言着日后手机的发展路向该是怎么，所以它至少会是未来手机设计的一个基石。
未来手机还未到，但我们看的是手机的未来。