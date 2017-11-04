iPhone X 评测：手机的下一个十年

TrueDepth

Face ID + Animoji

相机

刚刚有说到 TrueDepth 镜头系统是由多组感应器组成，它们是包括了红外线镜头、泛光照射器、距离感应器、环境光线感应器、测绘点投射器和前置镜头。以上多种感应器会在使用者在用 Animoji、Face ID 和前置相机的人像模式中启动，利用不同感应器收集到的面部轮廓数据，就可以注册到一个专属于你的 Face ID。同时，这里提供了三星手机早就有的屏幕注视感知功能，避免你在慢慢阅读内容的时候自动关闭屏幕，是蛮实用的。有了面部轮廓的 3D 数据后，Face ID 就可以用作 iPhone X 的安全认证。以往有使用 Touch ID 认证的应用在 iPhone X 上会直接改为使用 Face ID。同样地，面孔的数据都只会存储在 iPhone X 里，并由 A11 Bionic SoC 里的 Secure Enclave 加密保护着，苹果也不能取得你资料啊。相比之下，Face ID 的明显优势在于不需要做一个解锁动作的情况下，可以直接在锁定页面里解除屏蔽新通知的信息，更为方便。Face ID 配合 A11 Bionic 处理器的神经网络引擎会一直观察使用者脸部的小变动并作出调整，所以平常的化妆或剃须都不会干扰 Face ID。当然，如果脸部真的有相对大的变化的话，Face ID 会要求使用者输入密码去认证。据指街上随机找个一个陌生人来以 Face ID 成功解锁的机会率只有一百万分之一，远低于 Touch ID 的五万分之一！当然如果你找来一对同卵双生的双胞胎来挑战 Face ID 的话，这就已经在根本上改变游戏规则了，那倒不如直接偷看密码。另外也有人会好奇能否强行把 iPhone X 照着拥有者的面来解开 Face ID。最容易的就是以相片或视频来假冒，但这方式也太老套了吧？结果当然也是不行。不过原来 Face ID 是连你闭眼，甚至斜视也不给通过，使用者必须要睁开眼睛正视屏幕，iPhone X 才会给你解锁的。所以他日要是有人强逼你打开 Face ID 时，死命闭眼就对了！在使用下来，小编也发现了一个小撇步来提升速度，那就是乖乖看着屏幕中央的位置会比较容易通过 Face ID 的解锁，这可能跟小编做登记时的姿势有关吧。另外灯光相对暗的时候，感觉也因为少了多余光线干扰有变快一点。大家对于 Face ID 的最后一个问题应该是晚上没灯光时，还能否用到 Face ID 呢？答案是可以的，因为它是通过投射和读取超过 30,000 点红外线测绘点来制作 2D 影像和 3D 深度测绘图，所以与四周光线状况如何也没有太大关系。TrueDepth 镜头系统当然不是只有一个应用了，苹果还带来了一个叫人哭笑不得的新玩意 Animoji。它是利用感应器捕捉和分析超过 50 组面部肌肉动作，并以现时沟通必备的 emoji 公仔重现动作，所以才会得出动画 + emoji 这个 Animoji 功能。目前这是 iMessage 里的一个专属应用，所以已经有习惯使用 iMessage 的朋友，就可以很便利地以 Animoji 拍摄一段有声音的短片，不然就寄给自己，然后再存储、以其他 app 分享出去吧。iPhone X 的双相机组合是两颗同样具备光学防抖的 12MP 相机，差异就在标准广角镜头的光圈较大，达 f/1.8；长焦距镜头则为 f/2.4，都能轻易获得足够光量拍摄，低光环境的表现也很不错，而且标准镜的原生浅景深效果相当明显。当然，苹果借双相机而做出来的「人像模式」更是因为 A11 Bionic SoC 而获得强化，拍出来的强行浅景深效果也变得自然一点。不过更重要的还是在 iPhone X 上，前置相机因为 TrueDepth 镜头系统的关系而补上了，在拍 Selfie 的时候就能更轻易拍出佳作吧。相机界面一如往常的简单，提醒一下的就是在 iOS 11 里会预设使用 HEIF 文件格式以及 HEVC 编码，虽然能把相片及视频所需的存储空间减半，但要是以电邮或 AirDrop 分享出去的话，一般 app 不一定能打开文件的啊。以下就来看看实拍相片吧。