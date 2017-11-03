一加确认 5T 将保留耳机插孔

虽然说 3.5mm 耳机插孔还算不上是濒危物种，但旗舰机种的趋势确实是在向着移除的方向前进，包括 iPhone、Pixel 2、乃至是昨天的 U11+，都改成了要靠 USB-C 的转接线才能接 3.5mm 耳机的设计。不过一加这里决定逆势而行，除了公开确认了 5T 的存在之外（其实好像也不是什么祕密），更进一步强调他们保留耳机孔的决定和理由。
首先，一加认为无线耳机目前选择还太少。虽然在 US$200 以上的价位有具备相当竞争力的产品，但如果往中低价位看的话，有线耳机能提供更丰富的选项，让使用者更容易找到心仪的产品。另外，在有线的部份，一加有考虑过用提供两个 USB-C 的方式，在维持薄度的同时，还能让手机同时充电与听音乐，但最后在考量使用者的体验并没有因此而变好之后，决定还是继续保留 3.5mm 耳机插孔。
当然，一加特地发了这么一篇文章，毫无疑问的是另类的宣传手段，不过虽然在当下能吸引到不想放弃 3.5mm 耳机的人，但反过来说就是当你先强调自己有别人没有，后来又主动放弃的时候，就不免有些尴尬了。不论如何，至少在众厂商纷纷放弃耳机孔的这个时候，至少还有一间已经公开表示会保留，不至于为了换一只先进的现代 Android 手机，而改变聆听习惯... 至少，暂时还不用啰。