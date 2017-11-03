iPhone X 必学新操作快速教学，一起跟上苹果下个十年

新的系统控制

各种新的「组合键」：关机、强制重开与截图

iPhone X 因为底部已经被屏幕占满的关系，在主页基本上是完全没有显示系统按钮，不过点入 app 之后底部是会有一个灰色的系统条。在此就可以做出许多之前 Home 键可以实现的动作（但不包括 Siri 跟 Apple Pay）。简单由底部灰色系统条上扫即可跳出 app。上扫暂停（会有触觉震动）即可进入多任务页面。想要关闭多任务的 app 则是需要长按，之后可以通过扫除或点击红色的「X」来关闭多任务 app。iPhone X 的电源钮因为结合了 Siri 的功能，而使得关机变成需要以组合键的形式实现。此外，强制重开真的复杂到有点像是在打电动，可以参考一下我们的图解。关机需要结合侧边按钮（Siri 钮）与任何音量键。「快速」按压音量增加（上）与侧边按钮。最难的部分来了。虽然一般人真的不太会用到，不过在此我们还是做一个教学。要强制重新开机，需要依序按「音量增加」、「音量减低」然后长按侧边按钮，接着屏幕就会熄灭，过一段时间后就会亮起苹果 Logo，完成重启程序。除了抬起自动点亮屏幕的功能外，这次 iPhone X 可以支持点击屏幕唤醒的功能。至于关闭屏幕，其实就跟以往一样，按压以前的电源钮（也就是现在的侧边钮）即可。占据了以往长按关机功能的就是苹果的语音助理 Siri，所以要唤出她，将只需要通过长按侧边按钮即可；至于以往可以连按两次 Home 键启动的 Apple Pay，则也是被改在了侧边按钮，且同样也是长按两次。原本从屏幕底部上滑可以唤出的控制中心，自然也因为跟 Home 键功能冲突而被改了位置。只要从额头的右上角缺口往下滑，即可叫出这个熟悉的界面（iOS 11 大家应该也已经很熟了吧？）。喔对了！如果你觉得右上角的信息真的太少的，包括电量百分比、连线状态还有是否有屏幕旋转锁定的信息，都将可在叫出控制中心后看到完整的信息 -- 其实就是一般款 iPhone 的状态列啦。好了，我们已经简单地介绍了这次 iPhone X 可能需要适应一下的新系统操作功能，相信各位在看过我们的教学之后，应该就很快速上手（然后跟朋友炫耀）了啊！在这个简单教学之后，我们的完整评测也将很快推出，请大家再稍待片刻啊啊啊。