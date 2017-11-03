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HTC 宣告双主镜头手机将在 2018 年强势回归

同时也表示明年将仅有 5 至 6 款手机推出。

Ross Wang
8 小时前
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HTC 总经理张嘉临在这次 U11+ 的发布会后，也透露了许多关于运营以及未来规格的信息。其一，就是直接宣示了该公司将让「双主镜头」的规格重回自家智能手机，并且预计将在 2018 年推出。他表示具备这样规格的产品绝对是势在必行，但认为还需要思考如何设计才能让功能更为出众。

事实上，HTC 在许久以前就是主推此规格的领头厂商之一，从为了 3D 而搭载双摄头的 EVO 3D 开始，后续的 One 系列旗舰，也很早就将这样的规格用在了模拟景深虚化之上，不过在 HTC 10 上却开始取消了这样的规格。结果后续其他厂商诸如：华为、小米或甚至苹果，却都将此列为现阶段的主打功能，而 HTC 的再进场，应该可以期待一下更创新的功能吧。

虽说对于新机的更多细节，HTC 就没有更进一步透露了，但针对未来的出机计划倒是有了更新，官方表示明年将只会推出 5 至 6 款新的智能手机，并计划再攻 2,000 人民币档次的手机市场（按照 HTC 过去的习惯，基本就是中低端机？）。这个数量比起先前表示过今年「新机砍半」的数字还要更少了一点，整体看来 HTC 的确有认真遵循减少产品数量的路在前进 -- 至少今年真的是照着计划走，不知道各位读者是否习惯这样真正脱离机海策略的 HTC 呢？
来源: Engadget
标签: chialinchang, dualcamera, gear, htc, mobile, smartphone, u11+, u11plus
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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