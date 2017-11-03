iPhone、Mac、iPad 上季的销量都提升了

今天是 iPhone X 正式出货的日子，不过一起公开的，还有苹果上季的业绩。在其早些时候公布的第四财季财报中，iPhone 的销售量达到了 4,670 万台，相较一年之前小幅上涨了 2.6%。但需要指出的是，在这个时间段内新出的 iPhone 8 和 8 Plus 并没有卖足完整的一季（更别提要算进本季的大热门 iPhone X 了），所以很难说新品对销量起到了多大的影响。
除了手机以外，苹果旗下的大部分硬件产品上季其实都拿出了不错的成绩。iPad Pro 和普通的 iPad 加起来一共卖了 1,030 万台，跟一年前同时期相比有 11.1% 的增长。这是在一段时间的滑坡以后，iPad 业务连续第二季出现升幅。而在电脑的部分，新款的 MacBook Pro 在上一季共售出 530 万台，比去年第四财季多出了 10%。
跟往常一样，苹果的服务业务是公司的第二大增长点。上季的服务营收达到了 85 亿美元，较一年前提高了 34%。在早些时候的财报会议上，CFO Luca Maestri 表示这其中有 6.4 亿美元是一次性的资金调整。不将这部分计入的话，服务这块的涨幅仍有 24%。Apple Music 的订阅收入比上年同期增加了 75%，Apple Store 的营收业创下了纪录，同时 iCloud 订阅也有「两位数的强劲增长」。
最后是包括了 Apple Watch、AirPods、Apple TV 等在内的「其它产品」类别，这些东西加起来成就了苹果内部增速最快的业务。其上季的营收总额达到了 32.3 亿美元，隔年增幅有 36% 之多。总体来看，Apple 在 Q4 的总营收和净收入分别是 526 亿和 107 亿美元，这两个数字比去年同期分别上涨了 12% 和 19%。不过相信大家心里都清楚，下一季的成绩单应该会有更多的看点吧。