特斯拉 Model 3 的大规模量产依旧阻力重重

Model 3 的产能问题迟迟得不到解决，这已经不是什么秘密了。在早先公布的 Tesla 第三季财报中，提到公司在当季的 Model 3 交付量仅有 222 辆，跟原先预期九月单月就生产 1,500 辆的目标相去甚远。如此大的落差，无疑会对 Tesla 的信誉造成负面的影响。毕竟在第二季时 Elon Musk 还信誓旦旦地表示一切生产都会按计划进行，但实际结果大家现在也都已经看到了。
按照 Tesla 的说法，产能一直上不去的主要原因，在于 Gigafactory 1 工厂内的电池模块组装线。一方面是因为设计太过复杂，另一方面则是由于 Tesla 现在必须接手一部分原来由供应商负责的零件生产工序，两相叠加便拖慢了 Model 3 的生产速度。在财报会议上，Musk 透露自己的团队已经在着手对自动组装线进行调整，改造的部分涵盖软件、电气、机械等各个方面。同时他也坦言，因为现阶段不确定的因素太多，所以暂时没法给出 Model 3 的每周产量预期。但如果调整顺利的话，在今年末的时候估计可以周产「上千辆」新车，到「明年第一季末」时周产量有望爬上 5,000 辆。
实际上，5,000 这个数字已经是在 Tesla Q2 提出的同时期预估上砍掉了一半，但就 Model 3 现在的生产情况来看，想要达成也不是一桩简单的事情。另一边，官方也在财报中提到 Model 3 「全球范围内的预订量在第三季中有大幅增长」，所以销售的方面看起来应该是不用太操心。说到全球市场，Musk 在财报会议上也透露说 Tesla 大约会在「未来三年内」到中国建厂。工厂的主要生产目标就是 Model 3，未来也会负责一部分 Model S、X 和 Y，预期的年产量「至少在几十万辆」。
当然，财报中也包括了 Model X 和 Model S 的销售情况，两者在上季共交付了 25,915 辆。跟前一季相比这项数据提升了 18%，较一年前则有 4.5% 的增幅（订单数据称打破了纪录）。此外，Tesla 在 Q3 内还新开了 18 间线下店 / 服务中心，Supercharger 充电站也多了 126 个。