三星 Gear IconX (2018) 使用体验：更实用的贴身运动教练



除了充电收纳盒改为跟上潮流的 USB-C 充电传输口，IconX (2018) 变成仅有黑、灰与粉色三种单纯颜色的单色系，某种程度个人觉得是希望尽可能地让这个配戴时，外观看来还是存在感还是很高的耳机，外观能更低调一些 -- 虽然粉红色还是很亮色啦，但以往的撞色勾边运动风还是会比较让人一看就觉得你是不是马上就要开始跑步了，而这样的特色，其实也与 IconX (2018) 变得更适合日常使用有很大的关系（吧）。





新款的三星真无线耳机内在改变不小，首先，在续航的部分官方的播放音乐续航，从原本通过耳机上内建存储空间的 3.8 小时，与蓝牙同步音乐播放配合运动音频导览的 1.5 小时，分别在 2018 年款大幅度提升到了 7 小时与 5 小时的续航时间，通话时间则为 4 小时，并且支持充电 10 分可用 1 小时的快充与三周的待机时间。





坦白讲续航真的是 Gear IconX (2018) 相当大的优势，也是最吸引笔者之处。这里一方面是得利于电量从前代的 47mAh 提升到了 82mAh（充电盒小幅度升到了 340mAh，约可完全充电耳机一次），另一方面应该是少了即时监控心率功能的关系，这里就要说到取舍的部分。





更好的续航让 Gear IconX 在重量上稍重了一些，耳机本体来到 8g 的重量（原本为 6.3g），此外，初代的即时心率监测功能则是被拿掉，但依然可以用加速感应器通过耳机独立提供运动步调的指南（而且操作语音可是有支持中文的呢！）。



以上两点，相信对于运动爱好者而言应该会是个比较大的问题，不过个人在日常使用＋慢跑运动之下，并不会觉得 Gear IconX (2018) 有什么太大的负担，不做太激烈运动大幅度地甩动没什么脱落的问题；心率的部分其实个人觉得如果需要认真做运动记录的话，真的还是初代比较方便且全面，但如果你手上已经有可以额外纪录心率的设备如智能手表的话，也应该也不是太大的问题。至于耐候的部分，Gear IconX 则是与前代差不多，都是只有防汗水这样的基础防护而已，所以可别拿去游泳了啊。





个人在这次体验中，测试了以蓝牙连接手机聆听音乐，部分时间开启环境音效（办公室还是要听听同事的动静啊！），并稍微接听了几通电话的情境下，在刚过 4 小时后系统发出剩下 10% 电力的提示。耳机的音质部分，个人是觉得在无线耳机中算是中上，但要跟有线耳机比的话自然还是有所差距，而由于个人比较是偏 咚滋咚滋 重低音派的路线的人，所以觉得 Gear IconX 很对我的胃口。



IconX 利用了双耳耳机上的麦克风提供播放环境声音的功能（用单耳聆听会自动关闭），这个功能可通过长按耳机触控板的菜单启动，同样的操作则是会继续轮播语音功能与运动功能，而在听到选项时放开触控就会启动该功能（可通过 app 调整轮播顺序）。语音控制的功能支持如 Bixby、Google Assistant 与 Siri 等服务 -- 是的，可以接 iDevice 使用，毕竟 IconX 的大多功能在设定完之后都可独立运作啊！





笔者其实是第一次戴 Gear IconX (2018) 这样设计的耳机，觉得比起自己手上的 Jabra 无线耳机的那种延伸一根触角的固定设计要好上非常多，基本上就是塞到耳朵里，然后稍微旋转耳机本体卡到耳道旁的最内侧那圈，无论是重量上或者是配戴的稳固、方便程度等，个人都觉得很满意。此外，三星额外还有提供两个尺吋的耳机外圈的支撑橡胶外框与耳机塞，让你可以依需调整到更舒适的配戴状态。



生活使用起来，真的比起先前的那种还有一条线环绕链接的那种无线耳机要好太多了，左右转头都不会被线组干扰真的颇爽快 -- 当然，有线连着其实也是有好处就是了，可以将耳机两头磁吸让你可以像项炼那样配戴，只是笔者后来发现，自己并不太喜欢（大概是本来就没有戴项炼的习惯），另一方面也还有不小心分离耳机而突然让手机连上的状况。





当然，像 Gear IconX 这样的真无线耳机，最令人却步的应该就是脱落遗失的问题，这点个人觉得除了戴的时候要选择适合的耳机固定套之外，戴上的时候也要记得确认固定，如此一来基本上只要不是太极端的运动个人觉得应该都不太会甩掉啦！不用的时候，当然就是要随时塞回充电盒里面收纳啰。



小编也有试着骑车戴安全帽的时候使用，即使是较紧的安全帽在稍微碰到耳机之下也能戴上，所以个人是觉得这耳机真的算稳固了。当然，这里也不建议骑车的时候使用，毕竟环境音功能多少还是有些许延迟，这在速度较慢的跑步时可能差别不明显，但驾车时可就是另一个世界了，自己应该顶多会戴单边用来接听电话啰（而且耳塞不要选太紧、隔音太好的）。





图、看，Gear IconX 在包包里充电的模样，真是可爱啊（？）

Gear IconX 的设计是要塞回充电盒才会断线关闭的，正面会有红色灯号显示充电中，绿色则是表示已经充饱，充电盒的背后则是在盖上的同时会通过绿色闪烁表示电量 -- 其实充电盒看起来超像机器人的头与眼睛的，小编不由自主地恶搞了超多照片的 XD。连线的方式是长按背后那唯一的按钮开始与手机进行配对，可惜的是，Gear IconX 仅支持连接一台移动设备。与初代相同，Gear IconX (2018) 也有着几乎可以完全独立使用的特色，因为其内建有 4GB 的音乐存储空间，所以你可以直接配戴着它不与任何设备连线就出门跑步或聆听音乐使用，亦能分别选择指定播放哪颗耳机上的音乐列表，也可以通过电脑将音乐或手机把音乐文件传输进耳机之中。重点是，这样的配置是两耳都完全相同，都有相同的内建存储空间、触控板（可支持单点触控的播放功能，上下滑则是音量调整）与麦克风，也都有运动侦测用的加速感应器（但要在 App 中选择要以哪边为运动使用为主，运动类型也要在手机上进行选择）。对了，IconX 本身的音量与 Android 手机的系统音量是分别独立的，所以如果觉得耳机声音太小的话（其实可以放到超大声，所以也能用做寻找耳机之用），记得滑滑看耳机看看音量是否还能提升音量。想要只用一颗耳机的话，只要把单边的耳机收到充电盒中，就可以直接独立使用来健身、聆听音乐与接听电话 -- 不过就没了立体声（废话）。而在续航更强大的 2018 年款上，你如果用这样交替不间断使用的方式，续航方面基本上要涵盖一整天基本上是没有问题的（但一般人会持续用这么久吗？）；双耳使用的话则是在充电盒的帮忙下，可以来到约 8~10 小时的总使用时间（当然，中间要等充电），这应该可以涵盖大部分人单日使用耳机的需求，也比起前代进步很多。必须说，在续航提升的状态下 IconX 会是相当称职的无线耳机，甚至，拿来当免持耳机更是适合（虽然麦克风还是离嘴巴稍远了些）。不过，少了心率功能的 Gear IconX (2018)，是也的确也让它有了一点缺憾。其在运动上提供了相对基础的功能，能顾及你一时兴起的健身行程并提供入门的健身辅助。如果你比较偏向聆听音乐与免持功能用途为主的话，这次的 IconX 应该就会让你觉得相当实用啰。