Oppo R11s 系列的屏幕也 18 : 9 化了

其实这两年 Oppo 的 R 系列新机，每次发布会基本上都只会有售价这一个悬念而已。这次的 R11s 系列也是一样，在今天的活动之前 Oppo 就已经大大方方地把广告贴了出去，手机的卖点也几乎已经全数揭晓。外观方面，R11s 和 R11s Plus 此番放弃了沿用两次的微缝天线，背盖上下回归了类似 iPhone 7 那样的注塑「穹顶」。除此之外，长圆型的指纹辨识区被放在了后背上，毕竟正面要给 18 : 9 屏幕留出空间，此举也算是意料之中。
两款新机在造型上最为特别的地方，在于机身顶部和底部都用两道弧线在内侧勾勒出了一个「月牙湾」，能呈现出颇为别致的视觉观感。而且在红色的机器上，还会有一个独特的「星幕屏」设计，简单来说就是将金属机壳的红色往玻璃上下两端内「蔓延」一点，以达到「若隐若现的光晕效果」。在黑色和金色的版本上，则指示单纯的黑与白而已，手机的前脸看起来会相对普通一点。
至于规格的部分，R11s 和 R11s Plus 均搭载了高通的 Snapdragon 660 处理器。相机方面背后都是 20 MP + 16MP 的双摄组合，主副镜头皆为 f/1.7 光圈。比较独特的，是这套方案既不是 R11 那样的广角 + 长焦，也不是彩色 + 黑白。设备会根据光线情况自动对 CMOS 进行切换，在够亮的地方会选用 16MP 的那颗来拍摄，光亮不足时则会切到 20MP 的那颗，然后用「2μm 的合成像素」来提升画质。而正面的自拍相机则依旧使用了 20MP 的感光元件，支持通过 254 个面部特征来实现人脸辨识，并且还有 AI 智慧美颜的加持。至于预载的系统，R11s 系列运行的都是基于 Nougat 的 ColorOS 3.2，其中包括了 AI 快速找图、云端已存照片自动在设备内压缩等新功能。
两款手机中，R11s 使用的是 6.01 吋的 2,160 x 1,080 AMOLED 屏幕，R11s Plus 的面板分辨率相同，但大小要上升到 6.43 吋。此外，两者的电池分别为 3,205mAh 和 4,000mAh（用的还是 micro-USB，耳机孔还在），支持 Vooc 快充。R11s 的 RAM 是 4GB，而 R11s Plus 则照例将这项规格加码到了 6GB，至于内建存储则都来到了 64GB。发售信息方面，黑色和金色的 R11s 售价为 2,999 元，红色要价 3,199 元，都会在 11 月 10 日率先发售。而 R11s Plus 只有黑色和金色，价格是 3,699 元，24 日正式开卖。