Oppo R11s 系列的屏幕也 18 : 9 化了

至于规格的部分,R11s 和 R11s Plus 均搭载了高通的 Snapdragon 660 处理器。相机方面背后都是 20 MP + 16MP 的双摄组合,主副镜头皆为 f/1.7 光圈。比较独特的,是这套方案既不是 R11 那样的广角 + 长焦,也不是彩色 + 黑白。设备会根据光线情况自动对 CMOS 进行切换,在够亮的地方会选用 16MP 的那颗来拍摄,光亮不足时则会切到 20MP 的那颗,然后用「2μm 的合成像素」来提升画质。而正面的自拍相机则依旧使用了 20MP 的感光元件,支持通过 254 个面部特征来实现人脸辨识,并且还有 AI 智慧美颜的加持。至于预载的系统,R11s 系列运行的都是基于 Nougat 的 ColorOS 3.2,其中包括了 AI 快速找图、云端已存照片自动在设备内压缩等新功能。



两款手机中,R11s 使用的是 6.01 吋的 2,160 x 1,080 AMOLED 屏幕,R11s Plus 的面板分辨率相同,但大小要上升到 6.43 吋。此外,两者的电池分别为 3,205mAh 和 4,000mAh(用的还是 micro-USB,耳机孔还在),支持 Vooc 快充。R11s 的 RAM 是 4GB,而 R11s Plus 则照例将这项规格加码到了 6GB,至于内建存储则都来到了 64GB。发售信息方面,黑色和金色的 R11s 售价为 2,999 元,红色要价 3,199 元,都会在 11 月 10 日率先发售。而 R11s Plus 只有黑色和金色,价格是 3,699 元,24 日正式开卖。