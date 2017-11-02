HTC 发布 U11+，回应近来的大屏幕趋势





其他像是主力特色的 Edge Sense、Snapdragon 835 处理器、4GB/64GB 与 6GB/128GB 内存/存储空间、12MP Ultrapixel 3 主相机都获得了保留，3.5mm 耳机孔也依然还是不见踪影，但前镜头却从16MP 改用了 8MP，不知道是不是空间受限的缘故？当然，出货的同时 U11+ 也将搭载 Android O，直接给大家最新的 Android 体验。







U11+ 在外观上继续延用 有够沾指纹的 Liquid Surface 设计，带来了难以形容的「炫蓝银」和几乎是真黑的「极镜黑」两种色彩。但真正让人惊讶的，是 U11+ 将推出半透明的「透视黑」版本，运用 Liquid Surface 的玻璃背板和底下若有若无的黑色半透明渐层，有技巧地露出少部份的内部零件。中央瞩目的圆圈其实是 U11+ 的 NFC 线圈（不幸地，U11+ 不支持无线充电），在镜头附近也可以看到少数芯片。这不是那种电路板裸露的感觉，更像是建立在表面下的材质，呈现一种相当与众不同的质感。



U11+ 定价 NT$19,900 (4/64，约人民币 4,390 元) 与 NT$21,900 (6/128，约人民币 4,810 元)，虽然说和 U11 还是微有不同，但基本上宣告了 HTC 的旗舰仅半年就换手了。新登场的 U11+ 在很多方面补上了 U11 的短板，让 U11+ 成为在当前市场中一个更有竞争力的选择，为年底的旗舰级手机市场又投入了不少变数，特别是极镜黑版今日就开放预购，台湾专卖店更是今明两天就有货，让有意购入的人不用等待 -- 不过炫银蓝和透视黑还要再等到 11 月中/下旬才会上市就是了。



更新：国行只有 6/128 的版本，价格是 4,999 人民币，即日起接受预订。

