GoPro 终于再现盈利，但对长假期表现却不抱期望

可惜的是 GoPro 对于即将到来的长假期收入预测并不抱太大期望，只交出 4.7 亿美元的保守数字，直接拖累股价下跌 10%。而分析师则认为他们的收入可达 5.2 亿美元。



无论如何，GoPro 录得盈余也是件好消息，财报表示他们是受惠于运营成本的降低和平均售价（ASP）的提升。他们预期运营开支会在 2017 年内减少 30%（包括之前的裁员移动），目前成本已经达到了三年低位；而 ASP 则在这个季度提升了 22%。新推出的 Hero 6 Black 更是贡献良多，但 Hero5 Black 的实际需求却要比预期差一点，不过 CEO Nick Woodman 表示他们会在假期期间推出优惠活动，相信会有助销售额。最后 Nick 更补充指使用者也在为入门级的 Hero Session 升级。



GoPro 已经预告了会 11 月中旬推出定价 699 美元的 360 相机 Fusion，相信能够吸引一众专业人士的青睐吧。毕竟在他们的预热视频里所展示的 Overcapture 和把 360 视频转换成 2D 画面的功能都非常吸引，会是现在 VR 热潮之下的一个高需求产物。