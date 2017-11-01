索尼 aibo 机器狗回来了！

aibo 除了外型变得更像真之外，其身体动作也变得更自然，这有赖索尼开发的一轴和两轴致动器放在总计 22 处的可动关节，配合其 OLED 眼睛，使得 aibo 能够做出各种不同的可爱动作。更妙的是使用者可以通过专属的 aibo store，输入 教导 aibo 能做出不同的动作和技能。所以索尼已经有了推出 DLC 的计划...



新版本 aibo 的「内心」是一颗 64-bit 四核处理器，配合搭载于鼻子和身上的两颗相机，能通过深度学习技术分析外界环境的声音和影像，而且 aibo 更会记得它要做出怎样的动作来让主人开心；所以随着时间的推移，索尼表示不会有两「头」一样的 aibo，而是有着不同的性格，做到真正与家人一起成长。在主人的允许下，aibo 更会把收集到的资料上传云端，通过大数据的力量，aibo 会变得更聪明。





对了，随着 aibo 的推出，Sony 也准备了其他配套产品，包括专属骨头 aibone（2,980 日元），以及类似医疗保险的 aibo Support Care，万一 aibo 日后有损坏时能享有维修折扣。最后就是一个订阅计划了，虽说 aibo 本身就已经要价 198,000 日元，但要用到完全解放 aibo 的潜力以及其他云端服务的话就要参加了，3 年的基本计划按缴费方式而不同，月供 2,980 日元，一次性缴费则为 90,000 日元。



所以要养这台 aibo 机器狗，就要付出起码 288,000 日元（约人民币 17,000 元）啊！不管是真的或是假的，饲养宠物是一生一世的重要承诺，大家千万要考虑清楚。