Razer Phone 就是为玩家而生的手机

Razer Phone 配备了一块 5.7 吋的 IGZO 屏幕，面板的亮度和观感都还算令人满意。不过它最厉害的地方，还是高达 120Hz 的刷新率。这个数字跟 iPad Pro 一样，但放在目前的主流手机市场中已经是独树一帜的存在了。在高刷新率的加持下，不论是页面卷动还是玩一些动作类的游戏都会有很好的流畅度。未来为了进一步改进，游戏开发者还会针对在 Razer Phone 上安装的作品放开帧数的限制。当然啰，既然是主要为玩家准备的手机，硬件性能上 Razer Phone 肯定是不会落于人后的。如传闻的那样，它搭载了高通现时最强的 Snapdragon 835 处理器，RAM 规格也一口气攻顶达到了 8GB。在现场动手玩的大部分时间中，设备的反应速度都很快。非常偶尔的一些小卡顿，感觉上也更像是软件方面尚未完善导致的结果。Razer Phone 预载的是非常纯净的 Android Nougat 系统，不过厂方也加装了 Nova Launcher Prime，让使用者可以有更多的定制自由度。与此同时，Razer 也在与不少游戏开发方沟通，希望将更多融入了作品元素的主题提供给用户来使用。值得一提的是，虽然 Razer Phone 一定程度上继承了 Robin 的型，但以云端服务为先的魂却没有被很好地保留下来。跟目前市面上的主流旗舰相比，Razer Phone 毫无疑问肯定还有没做好的地方。比如说不防尘防水，双 12MP 感光元件的主相机组也是表现平平等。但对一家初次涉足手机行业的公司来说，即便有 Robin 的基础在，Razer 的处女作还是值得不少的肯定。Razer Phone 的初衷是为玩家服务，它能在这片相对小众的市场里激起多大的波澜，11 月 17 日正式发售后或许就会有答案了。