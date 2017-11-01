Razer Phone 就是为玩家而生的手机

虽说雷蛇的主业是电竞 PC 的相关产品，但在其买下了初创公司 Nextbit 以后，谁都能猜到他们想要去手机市场试试水温了。所以说 Razer 会不会做手机，早已不再是个问题，人们更该关注的是这家言必以玩家为先的公司，究竟会怎样打造一款以玩家为先的移动产品。时至今日，谜底终于揭晓，售价 699 美元（约人民币 4,630 元）的 Razer Phone 便是他们给出的答案。
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如果你有见到过 Nextbit Robin 手机的话，试想一下把它变大一点，然后再将机身材质从塑料换成铝材，差不多就是 Razer Phone 的样子了。换句话说，Razer 的第一款手机就是个方方正正、干干净净的样子。为稳妥起见，看得出设计团队从 Robin 的身上借鉴了许多。不过话虽如此，Razer Phone 跟 Robin 相比感觉上要扎实不少。而且加大的尺吋并不只是为了屏幕，机身内部给 4,000mAh 的电池和正面上下双喇叭都留出了空间。
说到这对喇叭，真的会让人有一点当年初听 HTC BoomSound 时的那种兴奋。按照主站同事的说法，Razer Phone 的外放声音是其至今为止听到过最响亮、沉浸感最强的。不过小有些遗憾的是，这款设备也顺应潮流只留了 USB Type-C 插口而没有 3.5mm 耳机孔。插着电源玩游戏时，就唯有靠外放、无线耳机或是双头转接器了。话说，随包装附赠的 USB Type-C 转接线，其内部可是带有一颗 24-bit、经 THX 认证的 DAC 的喔。
Razer Phone 配备了一块 5.7 吋的 IGZO 屏幕，面板的亮度和观感都还算令人满意。不过它最厉害的地方，还是高达 120Hz 的刷新率。这个数字跟 iPad Pro 一样，但放在目前的主流手机市场中已经是独树一帜的存在了。在高刷新率的加持下，不论是页面卷动还是玩一些动作类的游戏都会有很好的流畅度。未来为了进一步改进，游戏开发者还会针对在 Razer Phone 上安装的作品放开帧数的限制。
当然啰，既然是主要为玩家准备的手机，硬件性能上 Razer Phone 肯定是不会落于人后的。如传闻的那样，它搭载了高通现时最强的 Snapdragon 835 处理器，RAM 规格也一口气攻顶达到了 8GB。在现场动手玩的大部分时间中，设备的反应速度都很快。非常偶尔的一些小卡顿，感觉上也更像是软件方面尚未完善导致的结果。
Razer Phone 预载的是非常纯净的 Android Nougat 系统，不过厂方也加装了 Nova Launcher Prime，让使用者可以有更多的定制自由度。与此同时，Razer 也在与不少游戏开发方沟通，希望将更多融入了作品元素的主题提供给用户来使用。值得一提的是，虽然 Razer Phone 一定程度上继承了 Robin 的型，但以云端服务为先的魂却没有被很好地保留下来。
跟目前市面上的主流旗舰相比，Razer Phone 毫无疑问肯定还有没做好的地方。比如说不防尘防水，双 12MP 感光元件的主相机组也是表现平平等。但对一家初次涉足手机行业的公司来说，即便有 Robin 的基础在，Razer 的处女作还是值得不少的肯定。Razer Phone 的初衷是为玩家服务，它能在这片相对小众的市场里激起多大的波澜，11 月 17 日正式发售后或许就会有答案了。