环球音乐为 OneRepublic 和 Chemical Brothers 的新曲带来 VR 内容

VR 内容制作公司 Within 有过多次与音乐相关的合作计划,而这次更是为环球旗下的两个音乐单位 The Chemical Brothers,以及 OneRepublic 的新曲制作 VR 内容,而且更会持续以这 合作方式 ,为其他歌手艺人制作 AR 和 VR 内容。The Chemical Brothers 的新曲《 Under Neon Lights 》以 VR 网页的方式与听众(观众?)互动,而 OneRepublic 的《 Kids 》则是一段 VR 音乐视频。