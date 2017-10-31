环球音乐为 OneRepublic 和 Chemical Brothers 的新曲带来 VR 内容

VR 内容制作公司 Within 有过多次与音乐相关的合作计划，而这次更是为环球旗下的两个音乐单位 The Chemical Brothers，以及 OneRepublic 的新曲制作 VR 内容，而且更会持续以这合作方式，为其他歌手艺人制作 AR 和 VR 内容。The Chemical Brothers 的新曲《Under Neon Lights》以 VR 网页的方式与听众（观众？）互动，而 OneRepublic 的《Kids》则是一段 VR 音乐视频。
Within 和环球音乐也有合作在创作更沉浸式的音乐体验，大家可以在 iOS、Android、Oculus Rift、HTC Vive、Sony PSVR 和 Google Daydream 平台上试到。他们希望早点进行相关的合作，用以带来更好的 VR 和 AR 整合，做到更好的创作、制作和新曲宣传的用途，而非只是个锦上添花的玩意。
Within 的 CEO Chris Milk 在新闻稿中表示，音乐是一种独特的表达方式来抒发人类情感；配合沉浸式的 VR 和 AR 体验而创作的新艺术表达方式，比起两者个别加起来会有着更大、甚至成倍的效果。这次的合作更能给他们机会来跟 UMG 的艺人，一起创作更具意义和表现的沉浸式音乐体验。