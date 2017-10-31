《超级马里奥 奥德赛》的销售速度比《塞尔达》还要猛

时至今日，大家已经都知道 Switch 的硬件销售成绩一路走高，但其实在游戏软件这边，相辅相成之下拿到的成绩也一样非常惊人。之前的《塞尔达传说：旷野之息》已经积累了相当不错的销量数字，但把它拿到现在正当红的《超级马里奥 奥德赛》面前一比没想到依然要逊色不少。在今天公布的财报数据中，老任透露《奥德赛》在上市三天内的总销量很有可能已经超过了 200 万份。平均下来每分钟要卖出 463 份，再往细了算每秒钟就有人买走 8 份游戏。相较之下，《旷野之息》在发售第一个月的销量是 270 万份。虽然《奥德赛》还没卖那么长时间，但超越应该是迟早的事了。
如此高的市场热情让《奥德赛》一举成为了迄今为止最热卖的 Switch 作品，就上市初期的情况来看，它胜过了 Wii U 时代的所有游戏。而且根据英国软件市场调查公司 Chart-Track 提供的信息来看，《奥德赛》上架后也带动了 Switch 主机的销量，涨幅足足有 64% 之多。在这样的前提下，任天堂已经决定要继续加产 Switch，而且还打算把《超级马里奥 奥德赛》做成一款「长青的作品」。
不过，在 Switch 平台上的《马里奥》新作大获成功的同时，老任却也对外表示，进军手游市场的《超级马里奥酷跑》尽管作用高达 2 亿的下载量，但「并没有达到可接受的利润点」。其至今为止更大的意义，还是在于提升了任天堂游戏在手机、平板上的存在感。而且《酷跑》的下载量中有 90% 来自日本以外，老任靠手游触及到了许多之前靠主机作品无法达到的市场。
不光如此，老任还坦言自己通过《超级马里奥酷跑》得到了许多开发手游的经验，并会将此运用到日后的作品当中。同时，他们接下来似乎是打算继续改进《酷跑》而非从头开发一款新的《马里奥》手游。「我们的目标是让这款作品成为智能设备上《马里奥》游戏的不二之选。」社长君岛达己这么说道。