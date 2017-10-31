索尼这季只有移动部门小亏一点钱

历经大瘦身的 索尼 目前看起来成果良好，不仅这季表现亮眼，全年获利更有机会达到多年来难得一见的高点。靠着 PlayStation 和半导体业务两大支柱，本季索尼集团总营收达 180.25 亿美元，并从中录得 18 亿美元的营业利润，及 11.5 亿美元的净利。
事实上，索尼的八个部门中有七个实现了营利，唯一的例外就是移动通讯业务，营业损失 2,210 万美元。说是亏损，其实幅度也不大（望向隔壁 LG 的 3.31 亿美元亏损...），索尼将其归咎于销售区域调整、零件涨价及汇率影响。
另一边，PlayStation 总计卖出达 420 万台 PS4，依然稳压势头强劲的 Switch，再辅以许多热卖的游戏作品，让整个部门营利 4.84 亿美元，是所有部门之冠。负责手机感光元件的半导体业务排名第二，虽然说营收只有 Playstation 的约一半，但利润却高达 4.36 亿美元之谱，可以说旗舰手机百家争鸣，但里面的相机可就几乎是索尼一家独霸了。
索尼第一季营业利润约 14 亿美元，第二季又再添 18 亿美元，不仅已经超过去年全年的 26 亿美元，而且看来要达成全年目标的 44 亿美元（5,000 亿日元）应该是轻而易举。接下来就看复活的索尼，能再为我们带来什么不一样的新挑战啦！