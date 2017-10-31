索尼巴黎游戏周发布会十分钟回顾

昨天晚上 Sony 巴黎游戏周发布会上公布出来的新游戏信息，相信还是能吊起不少 PlayStation 玩家的胃口的。其中堪称核弹级别的，无疑是压轴播放的《最后生还者：第二部》预告片。虽然其中没有出现首作主角 Joel 和 Ellie 的身影，但片段中出现的厮杀场景相当残忍，想来第二部的暴力程度多半是有增无减。



除此之外，昨晚的活动中还出现了《马克思佩恩》开发方 Remedy Games 的射击类新作《香港大屠杀》，《恶名昭著》系列背后的 Sucker Punch Productions 工作室也拿出了全新的武士主题动作游戏《对马岛之鬼》。同时，Bungie 也借昨晚的发布会公开了《命运 2》首个 DLC 的信息，《底特律：成为人类》也继 E3 之后再度发布了新的预告片，看上去玩法似乎会有不小的改变。值得一提的是，索尼昨晚还宣布《怪物猎人：世界》未来将会和《地平线：零之曙光》联动，玩家可控制后者的角色 Aloy 在前者的世界中进行狩猎。



在下面的第一段视频中，我们的主站同事对昨晚的整场活动做了约十分钟时长的回顾。但如果你有时间的话，也可以往下继续看完所有重要新作的预告片喔（对了，视频自动播放这个事情... 优酷取消插入功能后用土办法插入出来的视频都是这样，你们有解决办法的话也可以支招）。