NASA 同意让 SpaceX 用回收火箭发射补给品去国际空间站

能让向来以重视安全性出名的 NASA 同意使用「回收火箭」来进行发射任务，可以说是 SpaceX 的火箭重复利用计划中一个非常重大的里程碑 -- 这意味着在 NASA 的判断当中，回收再利用的火箭和全新的相比，己经没有实质上的风险差异了。如果一切顺利的话，NASA 预计在 12 月发射的 CRS-13 补给任务，就将使用先前发射 CRS-11 补给任务的同一只火箭再次升空，再加上 Dragon 货舱也是回收后再次利用，基本上整只火箭除了第二节之外都是去太空逛过一圈回来的呢。
更妙的是，SpaceX 似乎并没有因为是回收再利用的火箭，所以给与特别大幅度的减价，而是以其「优势」为主打，推销它已「经过实飞认证」。同时转用回收的火箭的话，可以避开等待新火箭生产的长长队列，优先取得发射机会让卫星升空赚钱，让许多卫星通讯与广播运营商都认真加以考虑。目前 SpaceX 回收火箭的再发射（与再回收）成功率是 100%，这高度的可靠性也反映在保险金额并没有显著提升这点上。
以全年整体来说，SpaceX 凌晨发射的韩国 Koreasat-5A 是今年的第 16 次 Falcon 成功升空，当中有 13 次尝试着陆（另 3 次发射因为轨道需求不回收）也全部都圆满完成。今年接下来至少还有三次发射在计划之中，如果 Falcon Heavy 的测试也能赶在今年内的话，那 SpaceX 就能顺利达成一年内发射 20 次的目标，追平 2014、2015 和 2016 三年的总和了。