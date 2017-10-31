iPhone X 动手玩：不仅仅是 OLED 全面屏的魅力

屏幕顶部的「缺口」也没有我想像中那么碍眼。其实这个小「缺口」是蛮厉害的。这里大多是由几个感应器组成的 TrueDepth 相机，除了有传统的 700 万像素 f/2.2 自拍相机之外，它旁边有红外线感应器（不是距离感应器喔）以及红外线测绘点投射器，利用超过 30,000 个红外线测绘点为脸部取得 3D 扫描及 2D 红外线影像（所以它基本上是一台迷你 Xbox Kinect）。



这就是 Face ID 跟 Android 脸部辨识解锁的分别：前者是 3D 扫描加 2D 红外线影像，要比后者的纯 2D 辨识要安全好多。iPhone X 里的 A11 Bionic 处理器配有神经网络引擎，经过长时间使用会进一步学习使用者的脸部，不论是化妆、剃须甚至是在不同的光暗环境下都会认得出你。当然，这个功能我没法在现场做详细的体验，不过我还是很快的用了我自己的脸做了 Face ID 设定（基本上就是把头转两圈而已），之后我体验到的解锁速度都很快。Face ID 除了也支持 Apple Pay 之外，它可以让你在瞧 unlock screen 的时候自动解除屏蔽一些信息，看来挺方便的。





TrueDepth 相机也带来了一个叫 Animoji 的有趣功能，可透过实时追踪脸部的超过 50 块肌肉来录制个人化动态 emoji，然后直接在 iMessage 分享，也可以转为图片或视频来透过其他 app 发出。这个我在现场玩了好久，因为它的反应及准确度都很厉害，实在是太好玩了！还好这个功能没有限制于手机的主人，所以你的朋友都可以随时借你的 iPhone X 来体验一下 Animoji（或者是跑去 Apple Store 试试看吧）。另一个好玩的功能就是在 iPhone 8 Plus 上只有背面的双镜头才有的人像灯光（Portrait Lighting）模式；在 iPhone X 上前后相机均能使用这个 beta 功能了。



总的来说，这次的 iPhone X 动手玩都很有趣，不过由于这次的体验时间不是很长，所以有关 iPhone X 的性能测试及其他功能（例如新的手势控制、双光学防震的主相机、无线充电、AR、日常使用等）都请大家密切留意 Engadget 中文版的详细评测喔！