支持串流播放的 watchOS 4.1 更新正式降临

先前苹果发布会上有提到，但却因为尚未提供而无法在我们的 Apple Watch Series 3 评测之中测试的串流音乐功能，在今天正式发布的 watchOS 4.1 更新之中，终于正式登场。更新之后，你如果想在跑步健身的时候聆听 Apple Music 或 iCloud Music 资料库中的串流音乐或 Beats 1 等串流广播频道，你将可在忘掉手机单独使用苹果智能手表的情况下就能实现（当然，你的手表得要有网络连线啦），手表上的 Siri 也将懂得帮你寻找音乐项目。
虽然这次的更新感觉一整个就是为音乐而生，不过其实 4.1 版的 Apple Watch 还包含几个不错的新增功能与修正，包括 GymKit 的健身器材同步功能，而在 LTE 版的 Apple Watch 上，你将可从表面底部手势上滑的控制中心中，找到强制断线 Wi-Fi 的按钮来让你强制使用 LTE 连线。
修正的部分则是包括 Series 1 手表会在未启用功能时传送心率通知的问题，还针对站立提醒失常、静音闹钟无触觉回馈震动、初代 Apple Watch 无法充电等问题做了修正。此外，这次更新也顺便解决了令（有点强迫症的）小编有点难受，Apple Watch 在有些 app 的通知图标会显示为空排图标的问题，還有将国语回复为中国的预设听写语言。所以，有这些问题的朋友，应该可以开始你的更新啰。