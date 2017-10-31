支持串流播放的 watchOS 4.1 更新正式降临

虽然这次的更新感觉一整个就是为音乐而生，不过其实 4.1 版的 Apple Watch 还包含几个不错的新增功能与修正，包括 GymKit 的健身器材同步功能，而在 LTE 版的 Apple Watch 上，你将可从表面底部手势上滑的控制中心中，找到强制断线 Wi-Fi 的按钮来让你强制使用 LTE 连线。



修正的部分则是包括 Series 1 手表会在未启用功能时传送心率通知的问题，还针对站立提醒失常、静音闹钟无触觉回馈震动、初代 Apple Watch 无法充电等问题做了修正。此外，这次更新也顺便解决了令（有点强迫症的）小编有点难受，Apple Watch 在有些 app 的通知图标会显示为空排图标的问题，還有将国语回复为中国的预设听写语言。所以，有这些问题的朋友，应该可以开始你的更新啰。