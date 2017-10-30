任天堂预期 Switch 一年就能打败 Wii U 的总销量

老任刚宣布了上一季再卖出 293 万台 Switch 主机，将总数累加到了 800 万台之多。由于理堂最热卖的第四季还未来到，任天堂很乐观的将 Switch 一整年内的出货量（Switch 是二月底上市的）由 1,000 万台上调到了 1,400 万台，全年的营收也由 65.9 亿美元增至了 84.4 亿美元。如果 1,400 万台的目标真的能达成的话，这就直接超越了 Wii U 五年生命周期的总销量 1,356 万台了。
以单季来说，上一季任天堂营收 19.3 亿美元，并获得 2.09 亿美元的利润。过去半年内老任一共也卖出了 2,200 万套自家游戏，但显然重头戏《超级马里奥 奥德赛》才刚刚登场，继《塞尔达传说：旷野之息》之后无论是主机还是游戏销量都要靠它了吧。然而这就来到了老任最大的潜在问题：即使全力赶工，Switch 依然供不应求。如果 Switch 真想达到 1,400 万台的目标的话，接下来要能保证每个想买来当耶诞礼物的人都能顺利入手才行啊！
另一边，任天堂并没有将手机游戏的数据单独呈现，只表示和去年相比营收成长了 420%。是说，《超级马里奥酷跑》 是去年 12 月才开放下载，算来去年的 Q3 任天堂几乎没有什么手游可言，所以与其说是手游大成功，不如说《超级马里奥酷跑》带来的营收增长似乎后继有些乏力了呢？下一个接棒的手机游戏该会是来自《动物之森》系列，看看能不能顺利为任天堂打开手游市场啰。