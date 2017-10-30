加州无情山火烧毁了惠普重要的历史文档

更叫人遗憾的是，这些重要资料本应能保逃过一劫的。Keysight 表示他们有采取「适当及尽责的措施」保护 HP 的文档，包括把其保存在有着自动洒水系统的钢化箱子里。可是这些箱子被放在组合建筑里，而不是在火灾后还能保持相对完好状态的 Keysight 办公室里。有前 HP 员工表示，在 2014 年前，当时惠普和 Agilent 仍然持有这些文件的拥有权时，文件还是存放在办公室里，并由拥有泡沫阻燃剂等保护措施的保险箱里保护着。



无论如何，早期科技文化的发展史料确实是被摧毁了，后人想要研究被视为硅谷之父的 HP 两位创办人的工作也变得更困难。只好希望在这场悲剧之后，其他公司都会改善他们存档的方式，好好保护重要的历史吧。