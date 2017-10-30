Apple Watch Series 3 与 watchOS 4 生活体验



我们这次借到的版本是 38mm 的版本，搭配 4.7 吋的 iPhone 8 使用。巧合的是，先前小编在使用 iPhone 7 Plus 时期，就已经曾经跟朋友借过了好段时间的一代，后续更是买 Series 1（两款不一样，大家应该知道吧？）而且都是 38mm 的基本版本，所以这次的测试笔者其实是相当期待想知道真正生活用的差异有多大的。





很多人应该会好奇为什么一个大男人居然用这么小的表面。其实某方面来讲，个人不觉得以方形表面来讲 38mm 有到很小，另一方面是自己在用过数款 Android Wear 之后，其实后来会觉得智能表能做小真的并不简单（或者该说做大在电量方面上来讲好像可以比较好发挥？），而且还比较便宜啊。加上自己也试用过 38mm 的初代，所以觉得依自己大多是看看通知与不在上面使用太复杂应用的使用习惯，小表面并不是什么大问题，而更快处理速度的 Series 1 / 2 / 3 其实都很符合我的用途了（初代用过真的觉得太慢啦）。





是说，小尺寸的 38mm 对我而言也不能说完全没困扰，这里最大的问题是，大部分为 38mm 设计的表带，手臂粗些的男生戴起来都必须要换用随附的 L 号，而且说真的已经必须要扣到最后两三格去接近紧绷了 -- 这次借测所特别借到的尼龙材质运动型表环，更是需要撑到最大才刚好能穿过我的手掌，所以手腕比较粗的朋友，可能在选择 38mm 版本的时候还是需要去店面试试各种表带是否合适。喔对了，我觉得这次借测的这个运动型表环对于常打笔记本的朋友真的还不错，不会有一般运动表带那种因为手腕靠在笔记本上而让固定扣与笔记本表面狂摩擦的问题。





Apple Watch Series 3 主要的增进部分，个人认为最有感的还是续航，先前那种一天没充电就觉得隔天超没安全感，或甚至想带手表用的移动电源出门的状况，在一般版的 AW3 完全不复见，不过这里要说，这都是在与手机的连线使用之下，一般而言就算我出去跑步，也还是会带着手机（iPhone 8 还算小台，没给我太大负担）所以手表本身的 GPS 我算是没什么启动过。在这样的使用情境之下，个人觉得满足一整天的中度用量是没什么问题的。





由于自己基本上使用智能表都还是以看看通知，查查公车或天气信息为主，而像是到了办公室，自己可能就是会将手表拿下放桌上或甚至关机等到要开会或下班再启动使用， 所以其实在生活体验中，我自己是觉得 AW3 的电量大致上有 50% 左右，我就觉得还能撑上一天绰绰有余，甚至一天下来我可能都还没用到超过 30% 的电力，所以理论上而言，AW3 在轻度使用之下，个人应该是可以撑到三天的使用时间，所以关于这点，个人觉得即便 Series 3 与前代在各方面差距都不太大，但单是电力来讲，AW3 已经能给予我相当于 Gear S3 这类中度省电的智能手表的安心感了。





关于处理速度的增进部分，觉得 AW3 实际从头开始执行一个 app 的速度跟 Series 1 与 2 其实是差不多的，不过在已经 Load 到序列的时候再重开或切换 app 的话，速度相当快。所以原本小编还是保持传统，在按下长按钮的 Dock 页面，选择将常用的 app 钉选的「喜好项目」模式，不过后来因为发现其实在会保留最近使用过的 8 个项目的「最近项目」，使用起来的反应速度真的切换几乎都没有停顿，所以就开始使用这个方式了。





新版的 watchOS 4 其实为各款 Apple Watch 都带来了许多便利的功能，像是 Siri 语音回覆（目前仅支持简中，香港与台湾的繁中则是据称仍在优化当中，差别在更口语的回覆）、持续的心率监控（会监控运动之后的恢复时间心率，还懂得在你莫名其妙心率狂跳超过 10 分钟提醒你）还有新的 Siri Next、玩具总动员与万花筒表面，而那个可能会让密集恐惧症朋友有点害怕的巢状 app 列表，则是在使用 Force Touch 后可以叫出新的直列模式，虽然变的有点普通，但就是一种选项啰。







从 Series 1 首度升到 Series 3 上，其实很多 Series 2 的功能也还是令小编感到相当新鲜，像是自己基本上很少会用到的游泳功能选项，还有可以在屏幕黑掉的时候转动表冠来让屏幕渐亮的功能，甚至是 Apple Pay（这是刚好在没继续用 iPhone 期间没玩到 XD），都觉得很有意思。此外，有一个个人觉得超赞的支持就是 CallKit 的电话辨识功能，终于在 Apple Watch 上支持了，所以笔者自己很倚赖的 Whoscall 所辨识出来的电话号码，也终于能在苹果的智能表上显示了，这点真的超级实用的。（更新：后来发现这功能其实是吃到了 Whoscall 的自订清单，电话辨识资料库的结果还是要通过 iPhone 观看）







整体而言，虽然 Apple Watch 的外在设计到了第三代还是没有太大的转变 -- 配件几乎都通用也成为它不错的优势？（毕竟像是表带与充电器这种的配件都不便宜啊），不过 Series 3 的续航提升真的对于生活使用有了很大的帮忙，也算是解决了它一直以来的痛处（虽说到了 LTE 版本上好像一切又要重新开始了？）。





更棒的是，watchOS 4 的其他新功能其实前代也很多都能享有，也就是说，假若对于续航比较没这么大感觉的朋友，也都可以继续使用或选择购买旧款，而一直以来都因为续航与执行速度而对 Apple Watch 有所迟疑的你，这次的一般款真的是个不错的入手时机。当然，如果你希望的是一款可以完全独立、彻底取代手机的手表产品，也可以再稍待看看 eSIM 的版本（并且准备很多手表用的移动电源或是充电器）啰。