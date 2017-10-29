Windows 10 商店 app 可能开始销售硬件

根据 Engadget 美国编辑询问微软所得到的信息，现阶段还无法保证这样的功能将于何时或会否正式开放大众使用，但既然这功能都已经做出来了还顺道改了名，貌似不用还真的有点奇怪？不过，本地这边读者应该更关心的是，到底微软新的硬件要何时才能买到吧，说不定硬件商店正式上线的时候可以给我们一些惊喜？
相信不少 Windows 10 的用户先前便已注意到，系统中的应用程序商店竟默默改名为微软商店（Microsoft Store ），现在看来，这项改变的真正原因应该就是这间「商店」将不再专注于 app 很可能将直接贩售硬件产品了。根据用户 Walking Cat 在程序编码中所发现的隐藏栏位「Shop Surface」，显然新的 Microsoft Store app 将准备开始贩售自家的 Surface 硬件产品，包括：笔记型电脑、AiO 一体式电脑 Surface Studio 与 Type Cover 键盘等，
让你在应用用的不顺畅时直接到隔壁的标签页直接下手买更快的电脑。
根据 Engadget 美国编辑询问微软所得到的信息，现阶段还无法保证这样的功能将于何时或会否正式开放大众使用，但既然这功能都已经做出来了还顺道改了名，貌似不用还真的有点奇怪？不过，本地这边读者应该更关心的是，到底微软新的硬件要何时才能买到吧，说不定硬件商店正式上线的时候可以给我们一些惊喜？
根据 Engadget 美国编辑询问微软所得到的信息，现阶段还无法保证这样的功能将于何时或会否正式开放大众使用，但既然这功能都已经做出来了还顺道改了名，貌似不用还真的有点奇怪？不过，本地这边读者应该更关心的是，到底微软新的硬件要何时才能买到吧，说不定硬件商店正式上线的时候可以给我们一些惊喜？