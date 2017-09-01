智能手表市场录得意料之外的强劲增长

IDC 穿戴式设备调查经理 Ramon Llamas 表示，智能手表录得了按年双位数的增长，其中大部分是归因于针对特定市场而推出的型号，像是针对时尚配搭和户外活动使用的，而且还有针对科技爱好者、低预算，以及吸收力较慢的企业客户等。而且智能手表也开始摆脱手机能够独立使用，愈来愈多专属应用的推出，以及技术愈变成熟，都是这块市场有持续增长的原因。



以各别品牌来说，苹果虽然按年有着接近 50% 的增长，但市场龙头位置仍然由小米盘踞着。刚推出了真正意义上的智能手表产品的 Fitbit 则是暴跌 40.9%，份额跌至第三位，希望在 Ionic 的推出能带来一点好消息吧。最后不得不注意的，就是由传统时装配饰品牌转战智能手表市场的 Fossil，首度挤身前五，看来他们收购 Misfit 的策略奏效。



穿戴式设备的下一个潮流，据 IDC 的估计，会是服装和眼镜产品，因为他们也发现相关的产品更是有着 3 位数字的增长。虽说这是个全新的市场，不过因为有着高度的针对性（像是为职业运动员追踪表现），或提供到非常独特的功能（音效调整或语言翻译功能），所以这种产品是以提供解决方案的方式在市场上出现并持续成长着。